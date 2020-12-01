Новое колесо обозрения и новое имя для парка

01.12.2020, 21:36, Эксклюзив

Теги: Архитектура, Бизнес, Благоустройство, Бюджет, Сарказм, Туризм

После ремонта Волжской набережной в створе ул. Пушкина появится гигантское колесо обозрения «Рыбинский юбилей», а парк переименуют.

– Благодаря активной позиции уважаемого мэра наш любимый город за последнее время так сильно изменился, что нам не стыдно показать его всем с высоты птичьего полета, – пояснил источник, близкий к мэрии Рыбинска и непосредственно участвовавший в разработке проекта.

Как стало известно ryb.ru, аттракцион будет иметь уникальную конструкцию, не имеющую аналогов в мире: колесо будет двигаться с изменяющейся скоростью, символизирующей все знаковые даты Рыбинска – полный оборот составит (в зависимости от времени суток) от 1071 до 1777 секунд.

На конструкции предполагается разместить 25 герметичных кабинок-капсул (по числу избирательных округов) общей вместительностью 950 человек (по дате юбилея) и одна дополнительная для VIP-гостей, оборудованная баром и сауной.

– Проект давно обсуждался в мэрии Рыбинска. Но ваши местные ретрограды-архитекторы выступали против – мол историческую застройку испортит, – пояснил представитель инвестора. – Однако экспертиза, проведенная Академией архитектуры, подтвердила – колесо не только украсит ваш город, но и станет его визитной карточкой.

Общая высота сооружения составит 67 метров. В каждой кабинке-капсуле будет установлен телевизор, транслирующий фильмы о Рыбинске, и кроме того, всем посетителям предоставят высокоскоростной бесплатный доступ к официальным сайтам мэрии города.

Выбор места не случаен – ночная подсветка колеса не будет мешать рыбинцам, так как поблизости нет жилых домов. Плюс рядом городской причал. Так что туристы с этой смотровой площадки смогут по достоинству оценить историческую (и не только) часть Рыбинска, полюбуются видом на Усть-Шексну и Волжский мост.

– Кстати, после реконструкции парка его переименуют – в парк «950-летия города», – добавил источник в мэрии.

Напомним, сейчас парк носит имя XXII съезда КПСС, на его реконструкцию выделено из бюджета Ярославской области 45 млн рублей.

Новое колесо обозрения построят на условиях государственно-частного партнерства, по которому инвестор получает от города в безвозмездное пользование всю Волжскую набережную, сроком на 25 лет, для коммерческого развития бренда Рыбинска.

По завершению контракта, у инвестора остается право сдать конструкцию в металлолом. Телевизоры и другое электронное оборудование будут переданы в школы Рыбинска.

Архитектор проекта – ООО «Мэръ и сотоварищи».