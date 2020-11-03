Пупок на земле Волжской
 

Пупок на земле Волжской

03.11.2020, 13:13, Эксклюзив
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Это удивительный, потрясающий город! Первое впечатление – ты попала в 19-й век!

Эти выходные мы с подругой провели в замечательном городке по имени Рыбинск. О его существовании узнали случайно из TikTokа. И решили съездить, посмотреть своими глазами, как там люди ходят в лаптях по каменным мостовым.

И первое, чем нас удивил этот маленький городок – своим дружелюбием!

Сразу в центре нас встретили представители мэрии и предложили одеть лапти. Оказалось, что это нужно. В городе мостовая из неотесанной брусчатки, ходить в туфлях по ней невозможно.

А после нас отвели в ближайшее кафе попить кофе с местной воблой… Бесплатно!

На центральном бульваре нас встречали скоморохи, с песнями и танцами. Мне сразу вспомнилось Зимбабве. Да, там было гораздо теплее и дешевле, но зато было совершенно не понять, что они тебе говорят.

А в Рыбинске, представляете! – все говорят по-русски, только со странным акцентом.

А вывески в городе, это нечто поразительное – написаны вроде на русском, но, чтобы прочитать, надо очень задуматься. Но мы умеем думать! Поэтому уже минут через сорок поняли – да это же старорусский!

В общем, нам очень понравилось, и мы сюда еще обязательно приедем летом, покататься на стареньком теплоходе (его скоро купят), попариться в сауне и половить в местном море рыбку.

Я очень благодарна рыбинским руководителям за гостеприимство и заботу, которой они нас окружили. Спасибо, господа!

P.S. Жаль только медведей не увидели. Городской голова сказал, что они уже в спячку впали…

Юля Вдуль

@kira_smrn

Красиво получилось 👼🏻 , вам как 💋 ? / @tiktok_rybinsk @sarkis.live ##рыбинск##тиктокрыбинск##виконда##сход / inst : kira_smrn👸🏼 / ##рекомендации

♬ Звук создан для Шпульки – mvpFLAKES



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