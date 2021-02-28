Рыбинцы вспомнят подвиг Романа Судакова и Станислава Грудинского
 

Рыбинцы вспомнят подвиг Романа Судакова и Станислава Грудинского

28.02.2021, 7:35, Рекомендуем
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1 марта, в День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, в Рыбинске на Макаровском кладбище состоится возложение цветов к месту захоронения Романа Судакова и Станислава Грудинского.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я парашютно-десантная рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии приняла бой на высоте 776. Из 90 десантников, которые вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье, в живых остались только 6 человек. Среди погибших два рыбинца – Роман Судаков и Станислав Грудинский.

На протяжении многих лет 1 марта у воинских захоронений героев-десантников на кладбище церкви Александра Невского в деревне Макарово проходит митинг памяти и возложение цветов. В этом году из-за ограничительных мер в церемонию внесены организационные корректировки.

Вечером во Дворце спорта «Полёт» по традиции состоится товарищеский хоккейный матч между командами «Переборец» и «Сборная города Рыбинска». Вход на матч свободный. Начало встречи в 18:30.

В 2020 году к 20-летию подвига шестой роты одной из улиц Рыбинска присвоили наименование «улица Героев 6-й роты». В декабре 2019 года на территории школ № 17 и № 23, в которых учились рыбинские десантники, установили бронзовые бюсты. А на фасаде речного училища, выпускником которого является Станислав Грудинский, появилась мемориальная доска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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