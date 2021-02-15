На Волжской набережной возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам
 

На Волжской набережной возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам

15.02.2021, 11:25, Новости
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15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Рыбинске состоялось возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Волжской набережной.

Мемориал объединяет рыбинцев, участвовавших в вооруженных конфликтах за границами России: Северной Корее, Алжире, Египте, Йемене, Вьетнаме, Кубе, Афганистане. Афганская война принесла самые большие потери.

15 февраля 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В военной операции в Афганистане с 1979 по 1989 годы принимали участие 652 рыбинца, из них 160 награждены боевыми орденами и медалями. С этой войны не вернулось 15 тысяч россиян, среди них 12 наших земляков.

Память воинов-интернационалистов почтили минутой молчания собравшиеся у памятника участники боевых действий, члены их семей, представители администрации Рыбинска и общественных организаций.



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