Медиарейтинг губернаторов за январь 2021 года
09.02.2021, 7:40, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
39 915
|
366 368,1
|
2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 984
|
133 909,8
|
3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 036
|
41 238,0
|
4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5 412
|
20 097,5
|
5
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 050
|
16 963,1
|
6
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 609
|
16 133,0
|
7
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 591
|
14 017,6
|
8
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
2 979
|
13 167,0
|
9
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
2 732
|
11 411,1
|
10
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 398
|
10 751,0
|
11
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 554
|
10 659,0
|
12
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 813
|
9 217,1
|
13
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
1 659
|
9 091,1
|
14
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 581
|
8 065,2
|
15
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 676
|
7 273,4
|
16
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 182
|
6 729,1
|
17
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 117
|
6 442,1
|
18
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 550
|
5 760,0
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные учащиеся с 18 января вернутся в школы и приступят к очному обучению. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, сообщалось, что с 22 января возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Сергей Собянин снял ограничения на работу предприятий общественного питания, баров, ресторанов, боулингов, ночных клубов, караоке и других мест в ночное время.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, который ушел из жизни в возрасте 87 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки массового вовлечения несовершеннолетних в незаконную акцию в столице 23 января и призвал не поддаваться на них.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти приняли решение расширить перечень категорий граждан, которые могут получить прививку от коронавируса, и об открытии новых пунктов для вакцинации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по путепроводу через ж/д пути Белорусского направления МЖД в Одинцовском городском округе Подмосковья около станции Жаворонки.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по транспортной развязке в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний. Более 200 мест в Московской области оборудовано для проведения крещенских купаний, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин в ходе доклада губернатору Андрею Воробьеву. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории региона перестает действовать ряд ограничений, связанных с коронавирусом.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что сейчас в регионе 93 пункта для вакцинации от коронавируса. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение организовать работу передвижных пунктов, где жители региона смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции.
Губернатор Игорь Руденя при общении с журналистами во время рабочей поездки в Вышневолоцкий городской округ и город Торжок сообщил, что тверской регион готов к началу строительства Западного моста в Твери. На совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть обращение губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили “красную зону” ковидного госпиталя в областной клинической больнице. В День российского студенчества губернатор Игорь Руденя провел встречу с активом тверских вузов, а 26 января обсудил вопросы развития системы профобразования на заседании правительства области.
Главы регионов в январе 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
39 915
|
366 368,1
|
2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 984
|
133 909,8
|
3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
12 037
|
114 242,8
|
4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 795
|
102 432,5
|
5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
7 707
|
80 266,3
|
6
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
13 322
|
58 290,2
|
7
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 765
|
51 480,0
|
8
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 126
|
47 686,1
|
9
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
6 124
|
43 881,5
|
10
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6 963
|
42 933,0
|
11
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 036
|
41 238,0
|
12
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
8 542
|
38 897,8
|
13
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 173
|
37 496,1
|
14
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 372
|
32 590,9
|
15
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 799
|
29 271,8
|
16
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 475
|
29 043,5
|
17
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5 067
|
28 930,9
|
18
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 537
|
28 688,2
|
19
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
4 623
|
27 101,3
|
20
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 073
|
25 717,0
|
21
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 751
|
25 084,4
|
22
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
4 473
|
22 535,5
|
23
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
2 792
|
22 314,1
|
24
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 627
|
22 244,4
|
25
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 406
|
21 553,3
|
26
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 822
|
21 330,9
|
27
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
4 971
|
21 113,3
|
28
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 655
|
20 414,6
|
29
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5 412
|
20 097,5
|
30
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 221
|
19 548,0
|
31
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3 091
|
19 400,8
|
32
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 902
|
18 037,1
|
33
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 464
|
17 628,6
|
34
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 669
|
16 965,5
|
35
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 050
|
16 963,1
|
36
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 501
|
16 883,0
|
37
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 056
|
16 404,1
|
38
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 609
|
16 133,0
|
39
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 493
|
15 865,0
|
40
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 183
|
15 460,0
|
41
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 580
|
14 965,5
|
42
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 252
|
14 945,2
|
43
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 591
|
14 017,6
|
44
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
3 431
|
13 312,6
|
45
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
2 979
|
13 167,0
|
46
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 346
|
12 979,1
|
47
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
1 972
|
12 277,1
|
48
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 169
|
12 273,0
|
49
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 453
|
12 030,0
|
50
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
3 151
|
11 707,9
|
51
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
2 671
|
11 681,6
|
52
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 754
|
11 622,2
|
53
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
2 732
|
11 411,1
|
54
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
3 198
|
10 933,2
|
55
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 398
|
10 751,0
|
56
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
2 068
|
10 709,5
|
57
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 554
|
10 659,0
|
58
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 360
|
10 490,2
|
59
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 477
|
10 417,1
|
60
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 399
|
9 701,0
|
61
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 542
|
9 332,6
|
62
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 813
|
9 217,1
|
63
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
1 659
|
9 091,1
|
64
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 304
|
8 071,0
|
65
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 581
|
8 065,2
|
66
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 713
|
7 783,0
|
67
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 356
|
7 488,3
|
68
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 676
|
7 273,4
|
69
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 182
|
6 729,1
|
70
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 117
|
6 442,1
|
71
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
823
|
6 411,1
|
72
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 081
|
6 335,2
|
73
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 133
|
6 260,0
|
74
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
1 254
|
5 803,2
|
75
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 550
|
5 760,0
|
76
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
902
|
5 355,0
|
77
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
1 573
|
5 166,5
|
78
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
898
|
5 085,8
|
79
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 160
|
5 064,1
|
80
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 001
|
4 850,2
|
81
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
827
|
4 633,0
|
82
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 201
|
4 497,1
|
83
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 241
|
4 396,0
|
84
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
561
|
2 146,1
|
85
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
336
|
1 729,0
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