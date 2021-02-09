Медиарейтинг губернаторов за январь 2021 года

09.02.2021, 7:40, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 39 915 366 368,1 2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 984 133 909,8 3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 036 41 238,0 4 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 5 412 20 097,5 5 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 050 16 963,1 6 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 2 609 16 133,0 7 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 591 14 017,6 8 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 2 979 13 167,0 9 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 2 732 11 411,1 10 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 3 398 10 751,0 11 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 554 10 659,0 12 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 813 9 217,1 13 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 659 9 091,1 14 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 581 8 065,2 15 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 676 7 273,4 16 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 182 6 729,1 17 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 117 6 442,1 18 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 550 5 760,0

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Главы регионов в январе 2021 года: