Медиарейтинг губернаторов за январь 2021 года
 

Медиарейтинг губернаторов за январь 2021 года

09.02.2021, 7:40, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

39 915

366 368,1

2

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 984

133 909,8

3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 036

41 238,0

4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5 412

20 097,5

5

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 050

16 963,1

6

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 609

16 133,0

7

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

2 591

14 017,6

8

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

2 979

13 167,0

9

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

2 732

11 411,1

10

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 398

10 751,0

11

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 554

10 659,0

12

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 813

9 217,1

13

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

1 659

9 091,1

14

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 581

8 065,2

15

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

1 676

7 273,4

16

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 182

6 729,1

17

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 117

6 442,1

18

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 550

5 760,0

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные учащиеся с 18 января вернутся в школы и приступят к очному обучению. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, сообщалось, что с 22 января возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Сергей Собянин снял ограничения на работу предприятий общественного питания, баров, ресторанов, боулингов, ночных клубов, караоке и других мест в ночное время.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, который ушел из жизни в возрасте 87 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки массового вовлечения несовершеннолетних в незаконную акцию в столице 23 января и призвал не поддаваться на них.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти приняли решение расширить перечень категорий граждан, которые могут получить прививку от коронавируса, и об открытии новых пунктов для вакцинации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по путепроводу через ж/д пути Белорусского направления МЖД в Одинцовском городском округе Подмосковья около станции Жаворонки.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по транспортной развязке в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний. Более 200 мест в Московской области оборудовано для проведения крещенских купаний, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин в ходе доклада губернатору Андрею Воробьеву. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории региона перестает действовать ряд ограничений, связанных с коронавирусом.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что сейчас в регионе 93 пункта для вакцинации от коронавируса. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение организовать работу передвижных пунктов, где жители региона смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Губернатор Игорь Руденя при общении с журналистами во время рабочей поездки в Вышневолоцкий городской округ и город Торжок сообщил, что тверской регион готов к началу строительства Западного моста в Твери. На совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть обращение губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили “красную зону” ковидного госпиталя в областной клинической больнице. В День российского студенчества губернатор Игорь Руденя провел встречу с активом тверских вузов, а 26 января обсудил вопросы развития системы профобразования на заседании правительства области.

Главы регионов в январе 2021 года:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

39 915

366 368,1

2

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 984

133 909,8

3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

12 037

114 242,8

4

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 795

102 432,5

5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

7 707

80 266,3

6

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

13 322

58 290,2

7

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

8 765

51 480,0

8

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 126

47 686,1

9

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

6 124

43 881,5

10

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

6 963

42 933,0

11

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 036

41 238,0

12

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

8 542

38 897,8

13

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 173

37 496,1

14

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 372

32 590,9

15

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 799

29 271,8

16

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 475

29 043,5

17

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5 067

28 930,9

18

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 537

28 688,2

19

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

4 623

27 101,3

20

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 073

25 717,0

21

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6 751

25 084,4

22

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

4 473

22 535,5

23

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

2 792

22 314,1

24

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 627

22 244,4

25

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 406

21 553,3

26

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 822

21 330,9

27

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

4 971

21 113,3

28

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 655

20 414,6

29

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5 412

20 097,5

30

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 221

19 548,0

31

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3 091

19 400,8

32

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 902

18 037,1

33

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

2 464

17 628,6

34

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 669

16 965,5

35

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 050

16 963,1

36

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 501

16 883,0

37

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 056

16 404,1

38

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 609

16 133,0

39

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 493

15 865,0

40

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

5 183

15 460,0

41

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 580

14 965,5

42

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 252

14 945,2

43

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

2 591

14 017,6

44

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

3 431

13 312,6

45

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

2 979

13 167,0

46

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 346

12 979,1

47

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

1 972

12 277,1

48

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 169

12 273,0

49

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 453

12 030,0

50

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

3 151

11 707,9

51

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

2 671

11 681,6

52

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 754

11 622,2

53

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

2 732

11 411,1

54

УСС Александр Викторович

Красноярский край

3 198

10 933,2

55

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 398

10 751,0

56

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

2 068

10 709,5

57

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 554

10 659,0

58

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 360

10 490,2

59

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 477

10 417,1

60

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 399

9 701,0

61

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 542

9 332,6

62

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 813

9 217,1

63

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

1 659

9 091,1

64

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 304

8 071,0

65

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 581

8 065,2

66

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1 713

7 783,0

67

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 356

7 488,3

68

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

1 676

7 273,4

69

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 182

6 729,1

70

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 117

6 442,1

71

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

823

6 411,1

72

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 081

6 335,2

73

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 133

6 260,0

74

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

1 254

5 803,2

75

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 550

5 760,0

76

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

902

5 355,0

77

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

1 573

5 166,5

78

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

898

5 085,8

79

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 160

5 064,1

80

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 001

4 850,2

81

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

827

4 633,0

82

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 201

4 497,1

83

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 241

4 396,0

84

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

561

2 146,1

85

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

336

1 729,0


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