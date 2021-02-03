В Рыбинске открылась инклюзивная художественная выставка

03.02.2021, 16:08, Новости

Теги: Выставка, Культура

3 февраля в Рыбинске состоялось открытие инклюзивной художественной выставки «Творчество. Инклюзия. Реабилитация», объединившей творческие работы детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

В течение двух дней, до пятого февраля художественные работы можно увидеть в фотогалерее «Криста».

Картины для выставки предоставлены двумя организациями, объединяющими и поддерживающими талантливых детей и взрослых с особенностями здоровья. Это организация «На коляске без барьеров» из Санкт-Петербурга и ярославская организация «Лицом к миру».

– У художника нет инвалидности, нет особенностей физического развития. Он либо художник, либо нет. Талант – это умение донести через холст свое отношение к миру. Давайте наполнимся положительными эмоциями этой выставки и пойдем с ними по жизни, – сказала Президент Санкт-Петербургской организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

Выставку особенных талантливых людей подержали известные рыбинские художники, предоставив свои картины в экспозицию. В этом суть инклюзии. Поэтому название выставки объединяющее – «Творчество. Инклюзия. Реабилитация».

– Здесь большая часть работ людей с особенностями развития здоровья. Многие ребята пишут профессионально. И зритель не может понять, какая работа написана особенным художником. В творчестве нет такого понятия, оно безгранично, – отметила Татьяна Храпова, организатор выставки.

Многие посетители высказывали сожаление, что сроки проведения мотивирующей выставки очень ограничены. Решение вопроса предложил глава города Рыбинска Денис Добряков.

– Мы обязательно найдем возможность предоставить для этих людей любую городскую площадку – Общественно-культурный центр или библиотечно-информационный центр «Радуга». Жители Рыбинска должны видеть их творчество. Это в первую очередь сила духа человека, которая показывает, что все наши временные слабости – проблемы второго порядка. Они несопоставимы с восприятием мира людьми, чьи работы представлены на выставке. Давайте у них учиться, – подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

Пресс-служба администрации города Рыбинска