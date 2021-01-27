В Рыбинске отмечают памятную дату – День полного снятия блокады Ленинграда

27.01.2021, 11:11, Новости

Теги: Война

В Рыбинске в 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда состоялось возложение цветов к мемориалу «Огонь Славы», в школах прошли тематические классные часы.

В течение дня программа продолжится. Рыбинский театр кукол в 13:00 организует онлайн-просмотр спектакля «Ленинградская легенда», в 16:30 на площади имени Герасимова состоится историческая реконструкция «Блокадный хлеб».

27 января памятная дата в календаре Российской истории. Рыбинск оказался тесно связан с ленинградскими событиями. В Ярославскую область, в Рыбинск вывозили детей из осажденного города. Многие остались здесь и после войны. Сейчас в Рыбинске проживает 74 ветерана Великой Отечественной войны, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда».

День снятия блокады Рыбинск отмечает памятными мероприятиями: возложением цветов к мемориалу «Огонь Славы», уроками истории, уроками Мужества, тематическими классными часами и часами исторического рассказа, чтением известных литературных произведений о блокадном Ленинграде в школах и учреждениях культуры.

В 13 часов Рыбинский театр кукол организует показ спектакля «Ленинградская легенда» на странице: https://vk.com/video226481554_456239229.

В 16:30 в микрорайоне Волжский на площади им. Герасимова состоится историческая реконструкция «Блокадный хлеб». На улице будут организован пункт выдачи нормы хлеба, которую получали жители осаждённого города. Стол, весы, мешки, ящики, лозунг «Все для фронта все для Победы» и актеры воссоздадут атмосферу того времени. Для акции специально заказан хлеб грубого помола, по качеству максимально приближенный к блокадному хлебу.

Пресс-служба администрации города Рыбинска