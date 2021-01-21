Медиарейтинги губернаторов за 2020 год
21.01.2021, 12:27, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернатов. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в 2020 году.
В 2020 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
688 579
|
6 600 142,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
312 710
|
2 144 167,5
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
163 977
|
636 513,0
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
101 405
|
383 790,1
|
5
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
64 291
|
356 796,3
|
6
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
66 348
|
274 449,6
|
7
|
+1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
54 627
|
241 627,4
|
8
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
69 033
|
233 810,5
|
9
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
56 408
|
200 385,1
|
10
|
-4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
46 175
|
197 965,7
|
11
|
+3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
35 485
|
193 203,4
|
12
|
-2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
34 338
|
181 379,9
|
13
|
-1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
48 543
|
173 865,6
|
14
|
+4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
41 615
|
162 733,3
|
15
|
-4
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
46 739
|
156 494,2
|
16
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
39 274
|
155 750,4
|
17
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
28 646
|
96 810,4
|
18
|
new
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
7 565
|
46 118,7
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима для передвижения по городу. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать адресный порядок региональной компенсационной доплаты по безработице.
В московских поликлиниках разворачивается программа иммуноферментного анализа крови на коронавирус, которая позволит начать массовое тестирование жителей, заявил в мае Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня. Мэр столицы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровка, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС.
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния.
В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил предписание главного санитарного врача Подмосковья и подписал постановление о введении на территории региона “масочного режима”.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе.
В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли соблюдены все меры безопасности. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение за ними.
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Игорь Руденя доложил главе государства о ситуации с коронавирусом в регионе. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году “Нашествие” проводиться на территории региона не будет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей было принято по инициативе губернатора области Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новый граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицина взамен закрашенного неизвестными. Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. 24 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2020 года.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+4) и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+3).
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил президента Владимира Путина включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к президенту России с просьбой поддержать власти региона, выступающие против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
«Новичками» рейтинга (new) стали губернатор Калужской области Владислав Шапша и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В соответствии с указом главы государства временно исполняющим обязанности руководителя этого региона назначен Владислав Шапша. В сентябре Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области.
Президент России Владимир Путин назначил в ноябре временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Главы регионов в 2020 году:
|
Место в рейтинге
|
Перем- ещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
688 579
|
6 600 142,5
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
312 710
|
2 144 167,5
|
3
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
201 861
|
1 962 372,1
|
4
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
172 027
|
1 250 545,8
|
5
|
+2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
254 948
|
1 097 076,9
|
6
|
+3
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
171 444
|
1 047 427,3
|
7
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
121 203
|
1 012 587,6
|
8
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
131 957
|
928 312,4
|
9
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
127 732
|
890 336,7
|
10
|
0
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
132 950
|
866 871,4
|
11
|
+6
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
76 095
|
733 570,2
|
12
|
+4
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
135 393
|
733 341,6
|
13
|
new
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
61 860
|
676 584,5
|
14
|
+63
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
120 281
|
672 685,8
|
15
|
-4
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
163 977
|
636 513,0
|
16
|
+13
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
110 454
|
566 651,5
|
17
|
+10
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
121 231
|
564 528,0
|
18
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
83 953
|
557 300,1
|
19
|
-1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
84 012
|
512 933,5
|
20
|
+1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
74 624
|
490 371,0
|
21
|
-8
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
74 139
|
489 670,1
|
22
|
+11
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
74 428
|
430 535,1
|
23
|
+15
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
65 951
|
413 596,8
|
24
|
+11
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
55 368
|
399 008,1
|
25
|
+25
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
58 810
|
393 403,8
|
26
|
-6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
69 823
|
391 912,1
|
27
|
new
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
48 384
|
387 731,1
|
28
|
+20
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
73 101
|
387 515,1
|
29
|
-10
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
101 405
|
383 790,1
|
30
|
-5
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
79 159
|
380 619,5
|
31
|
-17
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
42 335
|
376 105,1
|
32
|
new
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
70 340
|
375 153,3
|
33
|
-18
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
64 879
|
373 813,8
|
34
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
64 291
|
356 796,3
|
35
|
+7
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
67 926
|
333 753,8
|
36
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
53 206
|
333 579,9
|
37
|
new
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
50 801
|
318 992,9
|
38
|
-12
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
47 429
|
314 586,8
|
39
|
+4
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
48 145
|
306 191,0
|
40
|
-18
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
40 733
|
302 694,6
|
41
|
new
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
92 315
|
300 165,7
|
42
|
-14
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
41 104
|
291 606,3
|
43
|
-19
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
66 348
|
274 449,6
|
44
|
-12
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
60 469
|
267 666,9
|
45
|
-9
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
58 180
|
265 268,6
|
46
|
-7
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
58 522
|
251 743,4
|
47
|
+5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
45 332
|
247 170,6
|
48
|
+1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
54 627
|
241 627,4
|
49
|
-15
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
75 141
|
239 069,1
|
50
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
69 033
|
233 810,5
|
51
|
-7
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
42 491
|
220 335,3
|
52
|
-11
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
38 159
|
212 633,3
|
53
|
-7
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
35 589
|
206 575,5
|
54
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
56 408
|
200 385,1
|
55
|
-10
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
46 175
|
197 965,7
|
56
|
+28
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
26 914
|
197 086,6
|
57
|
+4
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
35 485
|
193 203,4
|
58
|
-28
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
27 813
|
193 146,4
|
59
|
-36
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
35 366
|
185 967,9
|
60
|
-6
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
34 338
|
181 379,9
|
61
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
48 543
|
173 865,6
|
62
|
+19
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
41 615
|
162 733,3
|
63
|
-8
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
46 739
|
156 494,2
|
64
|
+7
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
39 274
|
155 750,4
|
65
|
-8
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
32 012
|
145 258,1
|
66
|
+4
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
23 095
|
144 972,2
|
67
|
0
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
33 446
|
135 180,5
|
68
|
-2
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
25 263
|
128 599,3
|
69
|
-11
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
24 078
|
128 177,9
|
70
|
+10
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
18 593
|
125 021,8
|
71
|
-15
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
31 586
|
124 732,5
|
72
|
new
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
15 378
|
119 483,7
|
73
|
-5
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
26 066
|
114 946,6
|
74
|
new
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
21 140
|
110 231,3
|
75
|
+7
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
22 156
|
107 521,8
|
76
|
-7
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
29 793
|
99 884,3
|
77
|
-1
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
16 346
|
99 699,0
|
78
|
-3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
28 646
|
96 810,4
|
79
|
-5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
15 703
|
82 456,4
|
80
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
12 718
|
73 843,5
|
81
|
-19
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
16 556
|
71 236,5
|
82
|
-18
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
15 801
|
69 227,5
|
83
|
new
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
7 364
|
51 395,2
|
84
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
8 617
|
50 359,4
|
85
|
new
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
7 565
|
46 118,7
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