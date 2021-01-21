Медиарейтинги губернаторов за 2020 год
 

Медиарейтинги губернаторов за 2020 год

21.01.2021, 12:27, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернатов. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в 2020 году.

В 2020 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за год

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

688 579

6 600 142,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

312 710

2 144 167,5

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

163 977

636 513,0

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

101 405

383 790,1

5

new

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

64 291

356 796,3

6

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

66 348

274 449,6

7

+1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

54 627

241 627,4

8

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

69 033

233 810,5

9

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

56 408

200 385,1

10

-4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

46 175

197 965,7

11

+3

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

35 485

193 203,4

12

-2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

34 338

181 379,9

13

-1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

48 543

173 865,6

14

+4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

41 615

162 733,3

15

-4

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

46 739

156 494,2

16

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

39 274

155 750,4

17

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

28 646

96 810,4

18

new

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

7 565

46 118,7

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима для передвижения по городу. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать адресный порядок региональной компенсационной доплаты по безработице.
В московских поликлиниках разворачивается программа иммуноферментного анализа крови на коронавирус, которая позволит начать массовое тестирование жителей, заявил в мае Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня. Мэр столицы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровка, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС.
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил предписание главного санитарного врача Подмосковья и подписал постановление о введении на территории региона “масочного режима”.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе.
В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли соблюдены все меры безопасности. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение за ними.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Игорь Руденя доложил главе государства о ситуации с коронавирусом в регионе. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году “Нашествие” проводиться на территории региона не будет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей было принято по инициативе губернатора области Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новый граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицина взамен закрашенного неизвестными. Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. 24 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2020 года.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+4) и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+3).
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил президента Владимира Путина включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к президенту России с просьбой поддержать власти региона, выступающие против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.

«Новичками» рейтинга (new) стали губернатор Калужской области Владислав Шапша и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В соответствии с указом главы государства временно исполняющим обязанности руководителя этого региона назначен Владислав Шапша. В сентябре Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области.
Президент России Владимир Путин назначил в ноябре временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Главы регионов в 2020 году:

Место в рейтинге

Перем- ещение
за год

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

688 579

6 600 142,5

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

312 710

2 144 167,5

3

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

201 861

1 962 372,1

4

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

172 027

1 250 545,8

5

+2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

254 948

1 097 076,9

6

+3

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

171 444

1 047 427,3

7

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

121 203

1 012 587,6

8

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

131 957

928 312,4

9

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

127 732

890 336,7

10

0

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

132 950

866 871,4

11

+6

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

76 095

733 570,2

12

+4

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

135 393

733 341,6

13

new

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

61 860

676 584,5

14

+63

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

120 281

672 685,8

15

-4

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

163 977

636 513,0

16

+13

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

110 454

566 651,5

17

+10

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

121 231

564 528,0

18

-6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

83 953

557 300,1

19

-1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

84 012

512 933,5

20

+1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

74 624

490 371,0

21

-8

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

74 139

489 670,1

22

+11

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

74 428

430 535,1

23

+15

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

65 951

413 596,8

24

+11

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

55 368

399 008,1

25

+25

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

58 810

393 403,8

26

-6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

69 823

391 912,1

27

new

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

48 384

387 731,1

28

+20

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

73 101

387 515,1

29

-10

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

101 405

383 790,1

30

-5

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

79 159

380 619,5

31

-17

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

42 335

376 105,1

32

new

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

70 340

375 153,3

33

-18

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

64 879

373 813,8

34

new

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

64 291

356 796,3

35

+7

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

67 926

333 753,8

36

new

УЙБА Владимир Викторович

Коми

53 206

333 579,9

37

new

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

50 801

318 992,9

38

-12

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

47 429

314 586,8

39

+4

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

48 145

306 191,0

40

-18

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

40 733

302 694,6

41

new

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

92 315

300 165,7

42

-14

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

41 104

291 606,3

43

-19

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

66 348

274 449,6

44

-12

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

60 469

267 666,9

45

-9

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

58 180

265 268,6

46

-7

УСС Александр Викторович

Красноярский край

58 522

251 743,4

47

+5

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

45 332

247 170,6

48

+1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

54 627

241 627,4

49

-15

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

75 141

239 069,1

50

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

69 033

233 810,5

51

-7

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

42 491

220 335,3

52

-11

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

38 159

212 633,3

53

-7

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

35 589

206 575,5

54

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

56 408

200 385,1

55

-10

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

46 175

197 965,7

56

+28

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

26 914

197 086,6

57

+4

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

35 485

193 203,4

58

-28

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

27 813

193 146,4

59

-36

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

35 366

185 967,9

60

-6

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

34 338

181 379,9

61

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

48 543

173 865,6

62

+19

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

41 615

162 733,3

63

-8

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

46 739

156 494,2

64

+7

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

39 274

155 750,4

65

-8

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

32 012

145 258,1

66

+4

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

23 095

144 972,2

67

0

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

33 446

135 180,5

68

-2

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

25 263

128 599,3

69

-11

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

24 078

128 177,9

70

+10

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

18 593

125 021,8

71

-15

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

31 586

124 732,5

72

new

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

15 378

119 483,7

73

-5

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

26 066

114 946,6

74

new

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

21 140

110 231,3

75

+7

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

22 156

107 521,8

76

-7

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

29 793

99 884,3

77

-1

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

16 346

99 699,0

78

-3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

28 646

96 810,4

79

-5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

15 703

82 456,4

80

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

12 718

73 843,5

81

-19

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

16 556

71 236,5

82

-18

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

15 801

69 227,5

83

new

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

7 364

51 395,2

84

+1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

8 617

50 359,4

85

new

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

7 565

46 118,7


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