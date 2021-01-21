Медиарейтинги губернаторов за 2020 год

21.01.2021, 12:27, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернатов. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в 2020 году.

В 2020 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение

за год Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 688 579 6 600 142,5 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 312 710 2 144 167,5 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 163 977 636 513,0 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 101 405 383 790,1 5 new ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 64 291 356 796,3 6 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 66 348 274 449,6 7 +1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 54 627 241 627,4 8 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 69 033 233 810,5 9 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 56 408 200 385,1 10 -4 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 46 175 197 965,7 11 +3 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 35 485 193 203,4 12 -2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 34 338 181 379,9 13 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 48 543 173 865,6 14 +4 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 41 615 162 733,3 15 -4 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 46 739 156 494,2 16 -1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 39 274 155 750,4 17 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 28 646 96 810,4 18 new ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 7 565 46 118,7

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима для передвижения по городу. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать адресный порядок региональной компенсационной доплаты по безработице.

В московских поликлиниках разворачивается программа иммуноферментного анализа крови на коронавирус, которая позволит начать массовое тестирование жителей, заявил в мае Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня. Мэр столицы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровка, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил предписание главного санитарного врача Подмосковья и подписал постановление о введении на территории региона “масочного режима”.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе.

В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли соблюдены все меры безопасности. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение за ними.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Игорь Руденя доложил главе государства о ситуации с коронавирусом в регионе. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году “Нашествие” проводиться на территории региона не будет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей было принято по инициативе губернатора области Игоря Рудени.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новый граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицина взамен закрашенного неизвестными. Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. 24 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2020 года.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+4) и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+3).

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил президента Владимира Путина включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к президенту России с просьбой поддержать власти региона, выступающие против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.

«Новичками» рейтинга (new) стали губернатор Калужской области Владислав Шапша и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В соответствии с указом главы государства временно исполняющим обязанности руководителя этого региона назначен Владислав Шапша. В сентябре Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области.

Президент России Владимир Путин назначил в ноябре временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Главы регионов в 2020 году: