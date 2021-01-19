В Рыбинске началась массовая вакцинация от COVID-19
 

В Рыбинске началась массовая вакцинация от COVID-19

19.01.2021, 12:19, Эксклюзив
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С 19 января в Рыбинске стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первыми в городе прививки получат грызуны – мыши и крысы. На очереди чиновники и депутаты.

– Генетический анализ вируса выявил схожесть с коронавирусами, распространёнными среди подковоносых летучих мышей, поэтому мы и решили: начать вакцинацию с основной группы риска, – пояснил представитель Горпотребнадзора.

С сегодняшнего дня бригады медиков приступили к работе в многоэтажках на Скомороховой горе. Предполагается, что уже к китайскому новому году вакцину получат все крысы, проживающие в МКД с мусоропроводами.

Прививать животных будут новой вакциной – «Спутник Х».

– Вы знаете, что российская вакцина «Спутник V» отлично себя зарекомендовала, но она двухкомпонетная (требуется две прививки -ryb.ru), но новая разработка позволяет обойтись одним уколом, – пояснил представитель института Гималаев. – Отсюда и название «Спутник Х» – две скрещенные V.

По словам медиков, вакцинация для животных будет бесплатной – стоимость укола включат в услугу «Содержание и ремонт общего имущества дома».

Кроме грызунов, первыми новую вакцину получат сотрудники мэрии Рыбинска и городского совета депутатов.

– У нас непростая работа – постоянно приходится общаться с избирателями, разбираться с их жалобами и решать такие проблемы, как уборка города, – пояснил на условиях анонимности источник в мэрии.

Однако разработчик эту информацию опроверг:

– Вирус к нам пришел из Китайской народной республики, а все в курсе, как там борются с проваривавшимися бюрократами. Но мы решили поступить гуманно – для начала обойтись прививкой.

По словам медиков, у новой вакцины практически нет побочных эффектов, кроме повышенной трудоспособности, ответственности и аллергии на деньги, в том числе безналичные.



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