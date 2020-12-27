В новогодние праздники антитеррористической защищённости – повышенное внимание
27.12.2020, 11:34, Объявления
Теги: Безопасность, Праздник
В преддверии продолжительных новогодних и рождественских праздников отдел по профилактике правонарушений напоминает о необходимости принятия мер по антитеррористической защищённости.
В первую очередь это относится к объектам повышенной опасности, жизнеобеспечения и массового пребывания людей.
Особое внимание, выполнение определенных действий поможет избежать трагедии и гарантировать безопасность. Для этого необходимо:
– усилить пропускной и досмотровый режимы в организациях, исключить доступ и нахождение в них посторонних лиц без необходимости;
– проверить помещения, сдаваемые в аренду, подвалы, чердаки, подсобные помещения;
– обращать внимание на припаркованный транспорт (особенно оставленный на длительный срок), а также транспорт с нечёткими номерными знаками, знаками других регионов;
– уделить внимание местам возможной установки взрывных устройств: остановкам общественного транспорта, местам общего пользования, под лестницами, в мусорных урнах и т.д.;
– обращать особое внимание на лиц, проявляющих нервозность, излишнюю эмоциональность и неадекватность поведения;
– с персоналом организаций провести инструктажи, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, повышение бдительности сотрудников и разъяснить их действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
– не оставлять без присмотра личные вещи, сотовые телефоны, сумочки и т.п.
При поступлении телефонного сообщения о наличии на объекте взрывного устройства либо угрозе взрыва, не вешая трубки, попросить находящихся рядом сотрудников позвонить с другого телефона в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» и сообщить о поступившем звонке и номере телефона, по которому он поступил. Выяснить у позвонившего как можно больше информации и положить трубку рядом с телефонным аппаратом.
При обнаружении на объекте взрывного устройства, возникновении чрезвычайной ситуации немедленно передать информацию в дежурную часть ФСБ и УВД, либо через граждан при отсутствии такой возможности. Передача информации должна быть чёткой и ясной, с перечислением имеющихся фактов, после чего без паники покинуть помещение.
Контактные телефоны экстренных служб:
1) (4855) 29-51-12; 112 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно);
2) 01 (сотовый 101), (4855) 28-18-16- федеральная противопожарная служба (круглосуточно);
3) 02 (сотовый 102), (4855) 21-00-11- дежурный МУ МВД России «Рыбинское» (круглосуточно);
4) 03 (сотовый 103), (4855) 28-30-49 – скорая медицинская помощь (круглосуточно);
5) (4855) 28-05-24 – дежурный отдела ФСБ в городе Рыбинске (круглосуточно)
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