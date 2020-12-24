Академики подтвердили. Полный текст письма мэру Рыбинска
 

Академики подтвердили. Полный текст письма мэру Рыбинска

24.12.2020, 10:42, Эксклюзив
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Уважаемый Валерий Денисович!

На ваше письмо от 27.11.2020 исх. 278-к сообщаем:

Дата основания городского округа город Рыбинск устанавливается в соответствии с решением совета народных депутатов. Полномочия академии наук не распространяются на законодательство о выборах и местное самоуправление.

Данный тезис подтвержден решением гарнизонного суда в/ч 678994.

В черте города Рыбинска находится археологический памятник Усть-Шексна, расположенный на левом берегу Волги при впадении в нее реки Шексны. Благодаря многолетним археологическим раскопкам надежно доказано, что возраст муниципального округа может быть установлен в промежутке с 1184 г.д.э. до 1777 г.н.э.

Об этом свидетельствует первое письменное упоминание Гомером (μηρος, VIII век до н. э. – древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Просим не путать с Гомером Симпсоном – Homer Jay Simpson):

Как человек сей легок! Удивительно быстро ныряет!
Если бы он находился и на рыбинском море, рыбой обильном,
Многих бы мог удовольствовать, устриц ища, для которых
Прядал бы он с корабля, не смотря, что и устье сердито.
Как он, будучи на поле, быстро нырнул с колесницы!
Есть, как я вижу теперь, и меж храбрых троян водолазы!

Напомним, в ходе работ по берегоукреплению в Казанском тупике был обнаружен кирпич с упоминанием на древнегреческом языке Яна Вышатича, брата Путяты, служившему князьям Святославу Ярославичу, Всеволоду Ярославичу.

Таким образом, существующие постановление администрации городского округа город Рыбинск «О праздновании памятной даты» и указ губернатора Ярославской области «Об участии органов исполнительной власти Ярославской области в праздновании 950-летия Рыбинска» не вступают в противоречие с археологическими и историческими данными, поскольку жизнь на этой территории без перерыва продолжается с XI века до нашей эры.



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