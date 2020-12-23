XV Рыбинский Международный хоровой фестиваль имени Владислава Соколова собрал более 60 коллективов

23.12.2020, 9:56, Новости

Теги: Интернет, Культура, Технологии

Впервые в истории хоровой фестиваль проходит в онлайн-режиме . Первооткрывателем на этом пути стал Рыбинск.

Свои видеоприветствия и видеозаписи прислали более 60 коллективов, не только российских, с географией от Калининграда до Владивостока, но и представителей других стран.

Рыбинский хоровой фестиваль проходит с 1 по 28 декабря. Все это время на странице ВКонтакте его идейного вдохновителя Сергея Шестерикова https://vk.com/sergeishesterikov ежедневно выставляются творческие работы новых участников. Поэтому стать зрителем и слушателем уникального события в музыкальном мире может любой желающий и в любое время.

– Отличительная особенность рыбинского фестиваля, что мы занимаемся пропагандой хорового искусства любого уровня: от хоров учащихся общеобразовательных школ до коллективов мировой величины. Нам удалось создать уникальную атмосферу творчества. И это наша главная победа над обстоятельствами, заставившими уйти в онлайн, – рассказал Сергей Шестериков, художественный руководитель и главный дирижер фестиваля, руководитель творческого объединения «Соколята».

До конца фестиваля осталось несколько дней. Но заявки и приветствия от участников продолжают поступать. И впереди еще много открытий. В дальнейшем организаторы фестиваля обещают перенести все выступления в отдельную группу в социальной сети «Хоровой фестиваль».

28 декабря – заключительный день XV Рыбинского Международного хорового фестиваля, день рождения известного дирижера, композитора, профессора Московской государственной консерватории, народного артиста СССР Владислава Соколова, человека, чье имя носит большой рыбинский праздник хорового исполнения. Этот день обещает стать ярким аккордом рыбинского музыкального события.

Видео-файлы участников фестиваля размещены в социальных сетях с хештегами #РыбинскХорОнлайн2020 #ФестивальСоколова #ХорСоколята50 #гимназия18имениВГСоколова55 #ХоровойФестиваль.

Пресс-служба администрации города Рыбинска