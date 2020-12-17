На катке в городском сквере «никакие деньги мы никуда не платим»

17.12.2020, 12:57, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Спорт

В повестке дня заседания рыбинского муниципального совета было 9 вопросов, и казалось, заседание продлится долго, но этого не случилось. И даже громко никто не кричал.

Большинство (восемь) вопросов депутаты рассмотрели без докладов и обсуждения. И только последний – «О работе спортивных школ городского округа город Рыбинск Ярославской области в 2021 году» вызвал интерес у двух депутатов.

По словам докладчика, Олега Кондратенко, директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города, у нас в спорте все хорошо – расходы не сокращаются, а даже чуть увеличиваются, рыбинцы спортом занимаются.

В отсутствии инициатора вопроса, Владимира Пахарева, первой слово взяла его коллега по депутатскому корпусу Нина Чистякова.

– На предыдущем заседании Владимир Витальевич (Пахарев) громко кричал, что нужно сократить все расходы на депутатов, администрации, и отдать все это департаменту спорта, – начала депутат. – Скажите, расходы бюджета остаются на том же уровне, но мы выходим больше на платные услуги?

– В связи с пандемией в этом году мы платных услуг оказали гораздо меньше, у нас возникли сложности с содержанием материальной базы (муниципальных спортивных учреждений), – пояснил Олег Кондратенко. – У нас были проблемы с открытием «Полета» (льда), «Металлиста», где не могли бассейн запустить, потому что нам нечем было оплачивать коммунальные платежи.

Поэтому, по словам директора департамента, в 2021 году предусмотрено, что 90 процентов коммуналки будет оплачиваться из бюджета. При этом количество бесплатных услуг в муниципальном задании сокращается (почти на треть), а платных услуг, наоборот увеличивается (на 80 процентов).

Что касается «криков» про сокращение и перераспределение, то это позволило бы спортивным учреждениям перейти на новую форму работы (в части денежной составляющей) более плавно.

Владимир Пахарев (к этому времени он уже пришел) процитировал письмо Олега Кондратенко, в котором директор департамента пишет о необходимости предупреждения сотрудников спортивных учреждений «об изменении условий оплаты труда».

– Ни один тренер у нас не сокращается, тренера переходят (не в полном объеме) на работу на платной основе, – пояснил Олег Кондратенко.

После этого, депутат напомнил о федеральной стратегии развития физкультуры и спорта и спросил, как она сочетается с переходом на платные услуги (вдруг у родителей просто нет денег).

Впрочем, по словам директора департамента, одаренные и малоимущие могут попасть на бесплатные занятия спортом, да и стадионы у нас для всех открыты.

И не просто стадионы, а как позже заявила Нина Чистякова, бесплатно катаются на коньках даже в городском сквере (так-то это стоит 100 рублей).

– Мы второй совет мусолим одно и тоже. Сегодня это неактуальный вопрос, – резюмировала обсуждение депутат. – Олег Борисович (Кондратенко) сказал: количество тренеров не сокращается, заработная плата увеличивается (вероятно тренеров – ryb.ru). В скверу залиты дорожки – бесплатно катайтесь все кому только захочется. Вот у моей семьи есть желание – вот мы уже который день катаемся на этих дорожках. Никто нам не запрещает, никакие деньги мы никуда не платим.

Впрочем, по мнению Владимира Пахарева, финансирование муниципальных учреждений спорта, культуры и дополнительного образования сокращают. И сотрудников увольняют, правда из вспомогательного персонала.