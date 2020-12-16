Медиарейтинг российских персон за 2020 год
16.12.2020, 15:24, Детали
Теги: Политика, СМИ
Компания “Медиалогия” подготовила рейтинг российских персон за 2020 год.
Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2020 года.
В ТОП-5 вошли президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и оппозиционер Алексей Навальный.
ТОП-50 российских персон:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Количество сообщений
|
1
|
Владимир Путин
|
3 904 996
|
2
|
Михаил Мишустин
|
820 589
|
3
|
Сергей Собянин
|
656 711
|
4
|
Дмитрий Песков
|
386 945
|
5
|
Алексей Навальный
|
322 921
|
6
|
Андрей Воробьев
|
295 423
|
7
|
Дмитрий Медведев
|
243 292
|
8
|
Глеб Никитин
|
241 315
|
9
|
Сергей Лавров
|
189 153
|
10
|
Анна Попова
|
179 131
|
11
|
Михаил Мурашко
|
170 650
|
12
|
Татьяна Голикова
|
170 261
|
13
|
Вячеслав Володин
|
162 783
|
14
|
Радий Хабиров
|
162 433
|
15
|
Сергей Аксёнов
|
161 474
|
16
|
Игорь Руденя
|
155 483
|
17
|
Михаил Ефремов
|
153 668
|
18
|
Сергей Шойгу
|
133 897
|
19
|
Вениамин Кондратьев
|
129 222
|
20
|
Мария Захарова
|
126 220
|
21
|
Евгений Куйвашев
|
126 040
|
22
|
Алексей Текслер
|
123 966
|
23
|
Рустам Минниханов
|
119 333
|
24
|
Патриарх Кирилл
|
117 535
|
25
|
Рамзан Кадыров
|
115 738
|
26
|
Игорь Кобзев
|
115 589
|
27
|
Владимир Владимиров
|
114 650
|
28
|
Анастасия Ракова
|
114 421
|
29
|
Хабиб Нурмагомедов
|
108 378
|
30
|
Ксения Собчак
|
106 579
|
31
|
Василий Голубев
|
105 284
|
32
|
Андрей Турчак
|
104 567
|
33
|
Сергей Фургал
|
101 848
|
34
|
Артем Дзюба
|
96 113
|
35
|
Алексей Дюмин
|
95 368
|
36
|
Сергей Кравцов
|
93 832
|
37
|
Владимир Жириновский
|
91 007
|
38
|
Марат Хуснуллин
|
89 762
|
39
|
Олег Николаев
|
87 430
|
40
|
Антон Силуанов
|
87 025
|
41
|
Валентина Матвиенко
|
83 164
|
42
|
Денис Мантуров
|
81 656
|
43
|
Александр Кокорин
|
80 291
|
44
|
Дмитрий Азаров
|
78 080
|
45
|
Айсен Николаев
|
77 460
|
46
|
Александр Новак
|
77 375
|
47
|
Алла Пугачева
|
74 795
|
48
|
Иван Белозерцев
|
74 576
|
49
|
Ольга Бузова
|
74 354
|
50
|
Александр Дрозденко
|
71 825
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