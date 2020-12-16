Медиарейтинг российских персон за 2020 год
 

Медиарейтинг российских персон за 2020 год

16.12.2020, 15:24, Детали
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Компания “Медиалогия” подготовила рейтинг российских персон за 2020 год.

Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2020 года.

В ТОП-5 вошли президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и оппозиционер Алексей Навальный.

ТОП-50 российских персон:

Место в рейтинге

Персона

Количество сообщений

1

Владимир Путин

3 904 996

2

Михаил Мишустин

820 589

3

Сергей Собянин

656 711

4

Дмитрий Песков

386 945

5

Алексей Навальный

322 921

6

Андрей Воробьев

295 423

7

Дмитрий Медведев

243 292

8

Глеб Никитин

241 315

9

Сергей Лавров

189 153

10

Анна Попова

179 131

11

Михаил Мурашко

170 650

12

Татьяна Голикова

170 261

13

Вячеслав Володин

162 783

14

Радий Хабиров

162 433

15

Сергей Аксёнов

161 474

16

Игорь Руденя

155 483

17

Михаил Ефремов

153 668

18

Сергей Шойгу

133 897

19

Вениамин Кондратьев

129 222

20

Мария Захарова

126 220

21

Евгений Куйвашев

126 040

22

Алексей Текслер

123 966

23

Рустам Минниханов

119 333

24

Патриарх Кирилл

117 535

25

Рамзан Кадыров

115 738

26

Игорь Кобзев

115 589

27

Владимир Владимиров

114 650

28

Анастасия Ракова

114 421

29

Хабиб Нурмагомедов

108 378

30

Ксения Собчак

106 579

31

Василий Голубев

105 284

32

Андрей Турчак

104 567

33

Сергей Фургал

101 848

34

Артем Дзюба

96 113

35

Алексей Дюмин

95 368

36

Сергей Кравцов

93 832

37

Владимир Жириновский

91 007

38

Марат Хуснуллин

89 762

39

Олег Николаев

87 430

40

Антон Силуанов

87 025

41

Валентина Матвиенко

83 164

42

Денис Мантуров

81 656

43

Александр Кокорин

80 291

44

Дмитрий Азаров

78 080

45

Айсен Николаев

77 460

46

Александр Новак

77 375

47

Алла Пугачева

74 795

48

Иван Белозерцев

74 576

49

Ольга Бузова

74 354

50

Александр Дрозденко

71 825


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