Медиарейтинг российских персон за 2020 год

16.12.2020, 15:24, Детали

Теги: Политика, СМИ

Компания “Медиалогия” подготовила рейтинг российских персон за 2020 год.

Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2020 года.

В ТОП-5 вошли президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и оппозиционер Алексей Навальный.

ТОП-50 российских персон: