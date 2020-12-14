От коньков к ходьбе и лыжам
 

От коньков к ходьбе и лыжам

14.12.2020, 18:16, Эксклюзив
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Похолодание и последующий снегопад вызвали возмущение у ряда рыбинцев. Горожане в соцсетях стали массово жаловаться на плохо убранные тротуары и пешеходные дорожки.

– В городском сквере прогулочные дорожки вообще в каток превратили – и все довольны! Даже деньги платят, – удивились в мэрии Рыбинска. – Мы тоже считаем – надо развивать зимние виды спорта. И поэтому принято решение – снег на пешеходных зонах не убирать, а использовать.

Впрочем, по пути частного арендатора чиновники решили не идти.

– Коньки, это для молодежи. Мы все же ориентируемся на более взрослую публику, – пояснил представитель МАУ «Управление спортивного хозяйства». – Будем развивать альтернативные виды спорта.

Как стало известно ryb.ru, мэрия уже закупила комплекты для занятий скандинавской ходьбой (с палками) и среднеазиатскими лыжами (без палок и лыж). С 15 декабря спортивный инвентарь можно получить бесплатно в мэрии и совете народных депутатов. В дальнейшем число пунктов выдачи будет увеличено.

– Снежная каша снизит вероятность травм при падении, а установленные на дорогах ограждения обезопасят от спортсменов-любителей других участников дорожного движения, – добавил чиновник.

Кроме того, для мотивации рыбинцев к занятиям зимними видами спорта будут увеличены интервалы движения общественного транспорта и «зеленое» время на регулируемых пешеходных переходах.

Любителей покататься на коньках тоже не забудут – льдом покроют прогулочные дорожки на Волжской набережной. Но здесь вход будет платный – 50 рублей.

– Это в два раза дешевле, чем в сквере, и затраты оправданы – их же придется от снега чистить, – пояснили в мэрии города.



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