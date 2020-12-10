«НаШествие Дедов Морозов» – без провокаций, но с точками

10.12.2020, 7:07, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Общество, Праздник, Сарказм, Спорт

Традиционное «НаШествие Дедов Морозов» пройдет в этом году в новом, прогрессивном, спортивном формате.

– Хочу расставить все точки над буквой i (т.е. одну – ryb.ru), – заявил в соцсетях мэр Рыбинска. – Не ведитесь на провокации и не драматизируйте! Все гораздо проще и понятнее. У нас нет никаких ограничений на проведение дневных и вечерних массовых мероприятий, т.к. научно доказано – коронавирус распространяется только с 23-00 вечера до 6-00 утра.

– На праздничные мероприятия не будут допускаться видеоблогеры с телефонами (во избежание провокаций), а любителям «драм» предлагается собраться у драматического театра (во дворе), – добавил статс-секретарь мэра.

В тоже время, пресс-служба мэрии напоминает, что помимо нижеуказанных праздничных событий 19 декабря в городе состоятся предновогодние забеги Дедов Морозов и Снегурочек, а также пробеги в валенках для жителей старше 65 лет. Те, кто не сможет бегать в валенках смогут принять участие в другой спортивной дисциплине – прогибах.

– Праздничные забеги пройдут децентрализовано, точечно – отдельно для каждой многоэтажки – на дистанции 5, 9 и 14 этажей, – отметили в управлении спорта и физкультуры. – При этом, участникам запрещается пользоваться лифтами (там, где они есть), в целях предохранения от заражения коронавирусом.

Кроме того, во всех районах города в день «НаШествия» также пройдут макси-соревнования: в Волжском – мини-футбол, в «Метеоре» – тяжелая атлетика, Переборах – мини-футбол и одиночное самбо, на стадионе «Взлет» – биг-футбол для девушек и групповой хоккей для юношей.

Все участники спортивных соревнований будут обязаны соблюдать меры предосторожности – одеть валенки и ушанки (декабрь все-таки).

– Учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, «НаШествие» в 2020 году пройдет в новом формате, – ранее рассказал источник ryb.ru в мэрии Рыбинска.

По его словам, принято решение, что шествие пройдет в удаленном режиме (на расстоянии и по видеосвязи).

– Все желающие смогут присоединится к празднику, не выходя из дома – по видеосвязи, – ранее рассказал ryb.ru представитель мэрии. – Для этого будет достаточно одеть костюм Деда Мороза или Снегурочки, подключится к прямой трансляции на официальных страницах «НаШествия» в социальных сетях, и пройтись по квартире.

При этом, жители и (виртуальные) гости города могут провести шествие и на открытом воздухе.

– Главное не забывайте об ограничениях: в колонне не должно быть больше 10 человек, все должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также не отходить от своего дома дальше, чем на 100 метров, – подчеркнул источник. – Все-таки, речь идет о дедушках…

Для безопасности участников праздника, в этом году выпущены два специальных варианта накладных бород (Снегурочкам не требуется – ryb.ru), изготовленных на основе медицинских масок и противогазов. Они уже скоро поступят в свободную продажу.

– Парад мототехники и ряженных автомобилей также состоится. Все-таки, в данном случае, социальная дистанция между автотехникой всегда соблюдается, – добавил чиновник. – При этом будет и Дед Мороз из Великого Устюга – его голограмма возглавит колонну.

Зажжение традиционной елки и фейерверк тоже будут. Но виртуальные… как и зарубежные гости.

– Мы уже провели торги на разработку эксклюзивного программного обеспечения с моделированием елки и салюта, – объяснил источник. – Стоимость работ оценили в 17,6 млн рублей.

Предполагается, что новый формат позволит Рыбинску установить новый рекорд по числу участников «НаШествия Дедов Морозов» – ожидается никак не меньше 950 тысяч человек (да, это привязано к предстоящему юбилею города).