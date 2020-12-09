В Рыбинске программа по капремонту домов в 2020 году закончена, а суды продолжаются

09.12.2020, 14:36, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Капитальный ремонт, Общество, Суд

В Рыбинске подвели итоги работы за год по капитальному ремонту в многоквартирных домах за счет Регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.

В этом году работы проведены на 41 доме, выполнено 46 видов строительно-монтажных работ на общую сумму 225 млн рублей, отметили в пресс-службе администрации. При этом, региональный фонд капитального ремонта судится с МКУ «Жилкомцентр».

Речь идет о задолженности по взносам за капитальный ремонт муниципального жилья, находящегося в собственности администрации Рыбинска. Общая сумма исков – порядка 70 млн рулей.

Всего в рамках исполнения региональной программы в 21 доме проведен капитальный ремонт крыш, в 18 домах заменены инженерные сети, в двух – фасады, в трех МКД работы проводились на лифтовом оборудовании. Также разработана проектно-сметная документация на 22 объекта для включения МКД в планы следующих периодов.

– На сегодняшний день все работы выполнены. На конец декабря запланирована приёмка работ по трем последним объектам, где заканчивается ремонт скатных кровель, – рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина. – На объектах работали подрядчики с опытом работы, задержек и срывов сроков не зафиксировано.

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту МКД приступил к реализации плана 2021 года. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

– На последующие два года на капитальный ремонт домов в Рыбинске Фонд планирует направить порядка 130 млн рублей. Краткосрочный план уже утвержден. Наши предложения были на бо́льшую сумму, порядка 175 миллионов, – пояснила Алла Тетюшкина.

В ходе реализации программы лимиты могут быть увеличены, соответственно изменится и количество домов, попадающих в краткосрочную программу.

В следующие два года будут проводиться только строительно-монтажные работы, разработка проектов не планируется.