Медиарейтинг губернаторов
04.12.2020, 9:02, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В ноябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
50 693
|
442 776,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 503
|
201 218,7
|
3
|
+3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
10 068
|
39 827,4
|
4
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 401
|
35 210,7
|
5
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 189
|
25 498,6
|
6
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 186
|
21 632,4
|
7
|
-3
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 891
|
20 595,3
|
8
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 379
|
17 198,1
|
9
|
+5
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 350
|
16 876,2
|
10
|
new
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
1 889
|
13 938,1
|
11
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 689
|
13 188,6
|
12
|
-4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 501
|
11 696,1
|
13
|
0
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 166
|
10 169,0
|
14
|
+3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 660
|
9 929,1
|
15
|
-6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 347
|
9 108,2
|
16
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 516
|
8 966,9
|
17
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 138
|
8 918,5
|
18
|
-3
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 301
|
8 583,0
В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Заведения общепита не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения не будут распространяться на доставку и торговлю на вынос. Кроме того, всем заведениям, обслуживающим посетителей, рекомендовано использовать систему чек-инов. Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. В Москве отменяются массовые новогодние гуляния, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Московские власти приняли решение о продлении дистанционного обучения для школьников с 6-го по 11-й класс, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме “Сильные идеи для нового времени”, в рамках которого ответил на вопросы участников. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию “Ховрино” Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна.
Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе с 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 16 ноября вузы и колледжи Подмосковья переходят на дистанционную форму обучения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца года планируется ввести в строй еще около 100 км ЦКАД. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эту важную трассу очень ждут в регионе, она позволит разгрузить дороги. В ноябре в Московской области начнут делать прививки от коронавируса регулярно, а в декабре – массово. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придется избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье вновь открывается временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе “Крокус Экспо”.
Президент России Владимир Путин 5 ноября провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. “Виртуальный госпиталь” создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также СМИ сообщали, что нападающий сборной России и петербургского “Зенита” Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы после публикации его интимного видео. Футболист сделал это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Помимо этого сообщалось, что пост главного тренера “Арсенала” занял Дмитрий Парфенов. Соответственно, пост покинул Сергей Подпалый, недовольство результатами которого высказывали в последнее время болельщики, а также губернатор региона Алексей Дюмин.
«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Главы регионов в ноябре 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
50 693
|
442 776,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 503
|
201 218,7
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
22 038
|
194 960,6
|
4
|
+3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
20 746
|
77 976,3
|
5
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 894
|
74 058,8
|
6
|
+16
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
8 001
|
62 591,2
|
7
|
+1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 820
|
55 802,6
|
8
|
+1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
10 889
|
53 884,1
|
9
|
-3
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
6 447
|
52 946,8
|
10
|
+14
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 612
|
51 833,2
|
11
|
+2
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 882
|
47 966,6
|
12
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
9 175
|
46 881,7
|
13
|
+3
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8 094
|
46 261,9
|
14
|
-2
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 880
|
45 407,3
|
15
|
-1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 289
|
44 535,1
|
16
|
-5
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10 054
|
44 236,6
|
17
|
+3
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 003
|
42 796,8
|
18
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 998
|
40 864,1
|
19
|
+14
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
10 068
|
39 827,4
|
20
|
-3
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 170
|
37 879,1
|
21
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 401
|
35 210,7
|
22
|
-1
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
6 067
|
33 790,3
|
23
|
+2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 354
|
32 981,8
|
24
|
+31
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
5 353
|
32 907,0
|
25
|
+19
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
7 144
|
31 620,8
|
26
|
+8
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
5 240
|
29 828,1
|
27
|
-12
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
6 665
|
28 406,1
|
28
|
+3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 681
|
26 619,4
|
29
|
+10
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
5 544
|
26 062,0
|
30
|
0
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 012
|
25 786,4
|
31
|
+12
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 031
|
25 737,7
|
32
|
-5
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 487
|
25 655,5
|
33
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 189
|
25 498,6
|
34
|
-5
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 157
|
25 397,0
|
35
|
new
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 114
|
24 981,2
|
36
|
+21
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
4 087
|
24 658,2
|
37
|
+4
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 402
|
23 803,8
|
38
|
-15
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 310
|
23 543,6
|
39
|
+7
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 426
|
21 666,0
|
40
|
-4
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 186
|
21 632,4
|
41
|
-15
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 891
|
20 595,3
|
42
|
-38
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 151
|
20 308,9
|
43
|
-15
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4 531
|
19 551,0
|
44
|
-9
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 106
|
19 130,0
|
45
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 375
|
18 655,1
|
46
|
-1
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 373
|
18 281,1
|
47
|
+3
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 365
|
17 654,0
|
48
|
+10
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 458
|
17 311,5
|
49
|
+5
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 379
|
17 198,1
|
50
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 133
|
17 085,2
|
51
|
-11
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 344
|
17 007,0
|
52
|
0
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
7 207
|
16 908,0
|
53
|
+14
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 350
|
16 876,2
|
54
|
-17
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 427
|
16 512,2
|
55
|
-17
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 787
|
15 331,3
|
56
|
+7
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 551
|
15 219,4
|
57
|
new
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
1 889
|
13 938,1
|
58
|
+4
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 263
|
13 641,1
|
59
|
-3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 689
|
13 188,6
|
60
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 680
|
12 631,4
|
61
|
-10
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 501
|
11 696,1
|
62
|
+2
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 166
|
10 169,0
|
63
|
+16
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 660
|
9 929,1
|
64
|
+4
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 868
|
9 517,0
|
65
|
+12
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 839
|
9 284,0
|
66
|
-17
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
2 928
|
9 159,0
|
67
|
-14
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 347
|
9 108,2
|
68
|
+4
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 802
|
9 022,0
|
69
|
+16
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 384
|
8 970,1
|
70
|
-11
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 516
|
8 966,9
|
71
|
-5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 374
|
8 935,2
|
72
|
+4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 138
|
8 918,5
|
73
|
-12
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 337
|
8 860,8
|
74
|
+8
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 777
|
8 736,1
|
75
|
-1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 301
|
8 583,0
|
76
|
-11
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 478
|
8 207,0
|
77
|
-6
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 532
|
7 512,0
|
78
|
-8
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 682
|
6 887,0
|
79
|
-31
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 010
|
6 542,1
|
80
|
-7
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 189
|
5 639,4
|
81
|
+2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 520
|
5 394,1
|
82
|
-4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 255
|
5 120,1
|
83
|
-14
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
946
|
3 890,1
|
84
|
-3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
752
|
3 762,0
|
85
|
-1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
590
|
2 668,0
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