Медиарейтинг губернаторов
 

Медиарейтинг губернаторов

04.12.2020, 9:02, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

50 693

442 776,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 503

201 218,7

3

+3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

10 068

39 827,4

4

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 401

35 210,7

5

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 189

25 498,6

6

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 186

21 632,4

7

-3

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 891

20 595,3

8

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 379

17 198,1

9

+5

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 350

16 876,2

10

new

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

1 889

13 938,1

11

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 689

13 188,6

12

-4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 501

11 696,1

13

0

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 166

10 169,0

14

+3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 660

9 929,1

15

-6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 347

9 108,2

16

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 516

8 966,9

17

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 138

8 918,5

18

-3

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 301

8 583,0

В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Заведения общепита не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения не будут распространяться на доставку и торговлю на вынос. Кроме того, всем заведениям, обслуживающим посетителей, рекомендовано использовать систему чек-инов. Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. В Москве отменяются массовые новогодние гуляния, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Московские власти приняли решение о продлении дистанционного обучения для школьников с 6-го по 11-й класс, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме “Сильные идеи для нового времени”, в рамках которого ответил на вопросы участников. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию “Ховрино” Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна.

Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе с 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 16 ноября вузы и колледжи Подмосковья переходят на дистанционную форму обучения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца года планируется ввести в строй еще около 100 км ЦКАД. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эту важную трассу очень ждут в регионе, она позволит разгрузить дороги. В ноябре в Московской области начнут делать прививки от коронавируса регулярно, а в декабре – массово. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придется избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье вновь открывается временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе “Крокус Экспо”.

Президент России Владимир Путин 5 ноября провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. “Виртуальный госпиталь” создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также СМИ сообщали, что нападающий сборной России и петербургского “Зенита” Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы после публикации его интимного видео. Футболист сделал это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Помимо этого сообщалось, что пост главного тренера “Арсенала” занял Дмитрий Парфенов. Соответственно, пост покинул Сергей Подпалый, недовольство результатами которого высказывали в последнее время болельщики, а также губернатор региона Алексей Дюмин.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Главы регионов в ноябре 2020 года:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

50 693

442 776,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 503

201 218,7

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

22 038

194 960,6

4

+3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

20 746

77 976,3

5

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 894

74 058,8

6

+16

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

8 001

62 591,2

7

+1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 820

55 802,6

8

+1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

10 889

53 884,1

9

-3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

6 447

52 946,8

10

+14

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 612

51 833,2

11

+2

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 882

47 966,6

12

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

9 175

46 881,7

13

+3

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8 094

46 261,9

14

-2

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 880

45 407,3

15

-1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 289

44 535,1

16

-5

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10 054

44 236,6

17

+3

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 003

42 796,8

18

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 998

40 864,1

19

+14

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

10 068

39 827,4

20

-3

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

7 170

37 879,1

21

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 401

35 210,7

22

-1

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

6 067

33 790,3

23

+2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 354

32 981,8

24

+31

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

5 353

32 907,0

25

+19

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

7 144

31 620,8

26

+8

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

5 240

29 828,1

27

-12

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

6 665

28 406,1

28

+3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 681

26 619,4

29

+10

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

5 544

26 062,0

30

0

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 012

25 786,4

31

+12

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 031

25 737,7

32

-5

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 487

25 655,5

33

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 189

25 498,6

34

-5

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 157

25 397,0

35

new

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 114

24 981,2

36

+21

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

4 087

24 658,2

37

+4

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 402

23 803,8

38

-15

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 310

23 543,6

39

+7

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 426

21 666,0

40

-4

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 186

21 632,4

41

-15

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 891

20 595,3

42

-38

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 151

20 308,9

43

-15

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

4 531

19 551,0

44

-9

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 106

19 130,0

45

+2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 375

18 655,1

46

-1

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 373

18 281,1

47

+3

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 365

17 654,0

48

+10

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 458

17 311,5

49

+5

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 379

17 198,1

50

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 133

17 085,2

51

-11

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 344

17 007,0

52

0

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

7 207

16 908,0

53

+14

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 350

16 876,2

54

-17

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 427

16 512,2

55

-17

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 787

15 331,3

56

+7

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 551

15 219,4

57

new

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

1 889

13 938,1

58

+4

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 263

13 641,1

59

-3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 689

13 188,6

60

0

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 680

12 631,4

61

-10

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 501

11 696,1

62

+2

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 166

10 169,0

63

+16

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 660

9 929,1

64

+4

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 868

9 517,0

65

+12

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 839

9 284,0

66

-17

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

2 928

9 159,0

67

-14

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 347

9 108,2

68

+4

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 802

9 022,0

69

+16

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 384

8 970,1

70

-11

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 516

8 966,9

71

-5

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 374

8 935,2

72

+4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 138

8 918,5

73

-12

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 337

8 860,8

74

+8

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 777

8 736,1

75

-1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 301

8 583,0

76

-11

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 478

8 207,0

77

-6

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 532

7 512,0

78

-8

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 682

6 887,0

79

-31

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 010

6 542,1

80

-7

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 189

5 639,4

81

+2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 520

5 394,1

82

-4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 255

5 120,1

83

-14

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

946

3 890,1

84

-3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

752

3 762,0

85

-1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

590

2 668,0


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