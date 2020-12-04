Медиарейтинг губернаторов

04.12.2020, 9:02, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 50 693 442 776,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 30 503 201 218,7 3 +3 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 10 068 39 827,4 4 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 401 35 210,7 5 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 189 25 498,6 6 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 186 21 632,4 7 -3 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 891 20 595,3 8 +2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 379 17 198,1 9 +5 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 4 350 16 876,2 10 new ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 1 889 13 938,1 11 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 689 13 188,6 12 -4 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 501 11 696,1 13 0 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 166 10 169,0 14 +3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 660 9 929,1 15 -6 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 347 9 108,2 16 -4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3 516 8 966,9 17 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 138 8 918,5 18 -3 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 301 8 583,0

В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Заведения общепита не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения не будут распространяться на доставку и торговлю на вынос. Кроме того, всем заведениям, обслуживающим посетителей, рекомендовано использовать систему чек-инов. Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. В Москве отменяются массовые новогодние гуляния, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Московские власти приняли решение о продлении дистанционного обучения для школьников с 6-го по 11-й класс, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме “Сильные идеи для нового времени”, в рамках которого ответил на вопросы участников. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию “Ховрино” Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна.

Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе с 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 16 ноября вузы и колледжи Подмосковья переходят на дистанционную форму обучения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца года планируется ввести в строй еще около 100 км ЦКАД. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эту важную трассу очень ждут в регионе, она позволит разгрузить дороги. В ноябре в Московской области начнут делать прививки от коронавируса регулярно, а в декабре – массово. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придется избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье вновь открывается временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе “Крокус Экспо”.

Президент России Владимир Путин 5 ноября провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. “Виртуальный госпиталь” создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также СМИ сообщали, что нападающий сборной России и петербургского “Зенита” Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы после публикации его интимного видео. Футболист сделал это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Помимо этого сообщалось, что пост главного тренера “Арсенала” занял Дмитрий Парфенов. Соответственно, пост покинул Сергей Подпалый, недовольство результатами которого высказывали в последнее время болельщики, а также губернатор региона Алексей Дюмин.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Главы регионов в ноябре 2020 года: