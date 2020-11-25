Скажи профессии «Да!»

25.11.2020, 12:16, Новости

Теги: Конкурс, Образование

6 ноября рыбинские школьники примут участие в областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!», которое состоится в онлайн формате в региональной системе Webunicom с 11:00 до 11:45.

Образовательный семинар поможет в освоении информационных ресурсов, направленных на профессиональную ориентацию школьников.

Мероприятие проводится в два этапа.

Первый этап – онлайн. Принять участие в нем смогут и школьники, и педагоги, и родители выпускников. Это возможность познакомиться с новыми профессиями и специальностями. Эксперты уверены, что в ближайшее время на рынке труда будут котироваться IT-специалисты: разработчики, программисты, тестировщики, проект-менеджеры, также на передовые позиции в ближайшем будущем выйдут специалисты digital сферы. По-прежнему актуальны инженерные и рабочие профессии. Заводы сегодня делают всё, чтобы вывести на новый уровень престиж этих направлений. Пример тому масштабные конкурсы (самый показательный из них – WorldSkills), где соревнуются ученики колледжей, техникумов и студенты вузов.

Второй этап – самостоятельная навигация по миру профессий и специальностей регионального рынка образования и труда, проектирование образовательно-профессионального маршрута: http://resurs-yar.ru/, https://shpb.edu.yar.ru/, https://vk.com/prof_resurs. На электронной платформе можно пройти тест по профессиональной ориентации, познакомится с перечнем предприятий, работающих на территории Ярославской области и производств, планирующихся к запуску.

Более подробную информацию о мероприятии, а также консультации по вопросам, связанным с выбором профессии, построением карьеры, рынком труда и образовательных услуг вы можете получить в Центре «Ресурс».

Пресс-служба администрации города Рыбинска