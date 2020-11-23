В Рыбинске перераспределяют имущество старых школ Заволжья

23.11.2020, 14:29, Новости

Теги: Благоустройство, Образование

Материальную базу старых заволжских школ – №14, 16 и 35 – перераспределяют по другим учебным заведениям Рыбинска. Мебель, заборы и даже окна находят применение в детских садах и школах в других районах города.

Старые здания школ микрорайона Заволжье готовят к сносу уже больше месяца. Перед департаментом образования поставлена задача –максимально эффективно использовать материальную базу , оставшуюся в старых зданиях. В первую очередь учебные пособия, парты и мебель, спортивный инвентарь в хорошем состоянии были переданы другим городским школам. Далее настала очередь окон и дверей. Современным пластиковым конструкциям также нашли применение.

– 39 пластиковых окон из зданий старых школ будут установлены в СОШ №21, они подошли по размеру. Еще 15 окон получит СОШ №15. Мы постарались сделать так, чтобы максимально использовать оборудование старых школ для улучшения материальной базы действующих образовательных учреждений, – рассказал Римма Брядовая, директор департамента образования.

Новую жизнь получили и школьные заборы. Так ограждения с территории бывшей СОШ №16 установили у лицея №2, а секции забора школы №35 устанавливают в СОШ №36. Забор школы №14 позволит обновить ограждение в детском саду №30.

Демонтаж здания бывшей СОШ №35 начнется уже на этой неделе, отметили в пресс-службе администрации города Рыбинскаэ