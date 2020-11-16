В Рыбинске пройдет второй чемпионат по спортивному сбору мусора
 

В Рыбинске пройдет второй чемпионат по спортивному сбору мусора

16.11.2020, 11:31, Объявления
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В рамках экологического проекта «Рыбинск ЗА! Чистый город!» 21 ноября в 10 часов на территории Тоговщинской промзоны состоится второй командный Чемпионат города Рыбинска по спортивному сбору мусора.

Мероприятие пройдет в Рыбинске во второй раз. В прошлом году по итогам соревнований всем командам удалось собрать больше 1,5 тонн мусора, который отправился на утилизацию и дальнейшую переработку.

В соревнованиях могут принять участия команды любых форм организации. Возраст участников от 16 лет и старше. По правилам чемпионата в течение часа команды из семи человек будут на скорость собирать мусор. На финише судейская команда оценит объем мусора, собранный непосредственно самой командой в границах отведенного участка, в соответствии с установленной системой баллов. Так будет определён победитель.

Победителям вручат дипломы и призы, участники соревнований получат грамоты и памятные подарки. После уборки собранные отходы вывезет специализированный автотранспорт для отправки на дальнейшую переработку и утилизацию.

Участникам Чемпионата рекомендуется одеваться по погоде и иметь при себе перчатки для сбора мусора.

Для участия в чемпионате необходимо подать заявку по e-mail: [email protected] до 20 ноября включительно.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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