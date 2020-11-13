Подрядчики заканчивают подготовку к зимней уборке
 

Подрядчики заканчивают подготовку к зимней уборке

13.11.2020, 13:07, Новости
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Пять подрядных организаций будут задействованы на зимней уборке города. О готовности техники, реагентов и сотрудников они доложили заместителю главы по городскому хозяйству в ходе веб-конференции.

Работы по зимней уборке улично-дорожной сети выполняют 5 подрядных организаций: МУП «ДЭС», ООО «Амарис», ООО «Зеленстрой», ИП «Новиков Е.Н.», ООО «ДЭО». В отсутствии снега они занимаются подметанием дорожного полотна, уборкой прибордюрной полосы, парковок, тротуаров, остановок. При понижении температуры также обрабатываются противогололедными средствами наиболее опасные участки дорог.

В ходе веб-конференции руководитель каждой подрядной организации доложил о готовности своего предприятия к зимней уборке.

– В настоящее время претензий к вашей работе нет, но я прошу быть начеку. Первый снегопад покажет, насколько все мы готовы к зимней уборке города. Важно ответственно отработать весь период, – обратился к подрядчикам зам. главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В настоящее время дорожники заканчивают заготовку песко-соляной смеси, реагентов и минеральной воды с высоким содержанием солей. Также завершается комплектация штата дворников. Общая готовность спецтехники к зимней уборке по всем подрядным организациям составляет 95 %.

Контроль за выполнением работ по зимней уборке возложен на сотрудников МБУ «Управление городского хозяйства» и департамента ЖКХ, транспорта и связи. Замечания, выявленные в ходе ежедневных проверок, должны своевременно устраняться подрядными организациями.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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