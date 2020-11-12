«НаШествие Дедов Морозов – 2020» побьет все рекорды
 

«НаШествие Дедов Морозов – 2020» побьет все рекорды

12.11.2020, 16:11, Эксклюзив
Теги: , , ,

Традиционное «НаШествие Дедов Морозов» пройдет в этом году в новом, прогрессивном формате.

– Учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, «НаШествие» в 2020 году пройдет в новом формате, – рассказал источник ryb.ru в мэрии Рыбинска.

По его словам, принято решение, что шествие будет проходить в удаленном режиме (на расстоянии и по видеосвязи).

– Все желающие смогут присоединится к празднику, не выходя из дома – по видеосвязи, – пояснил чиновник. – Для этого будет достаточно одеть костюм Деда Мороза или Снегурочки, подключится к прямой трансляции на официальных страницах «НаШествия» в социальных сетях, и пройтись по квартире.

При этом, жители и (виртуальные) гости города могут провести шествие и на открытом воздухе.

– Главное не забывайте об ограничениях: в колонне не должно быть больше 10 человек, все должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также не отходить от своего дома дальше, чем на 100 метров, – подчеркнул источник. – Все таки, речь идет о дедушках…

Для безопасности участников праздника, в этом году выпущены два специальных варианта накладных бород (Снегурочкам не требуется – ryb.ru), изготовленных на основе медицинских масок и противогазов. Они уже скоро поступят в свободную продажу.

– Парад мототехники и ряженных автомобилей также состоится. Все-таки, в данном случае, социальная дистанция между автотехникой всегда соблюдается, – добавил чиновник. – При этом будет и Дед Мороз из Великого Устюга – его голограмма возглавит колонну.

Зажжение традиционной елки и фейерверк тоже будут. Но виртуальные… как и зарубежные гости.

– Мы уже объявили торги на разработку эксклюзивного программного обеспечения с моделированием елки и салюта, – объяснил источник. – Стоимость работ оценили в 17,6 млн рублей.

Предполагается, что новый формат позволит Рыбинску установить новый рекорд по числу участников «НаШествия Дедов Морозов» – ожидается никак не меньше 950 тысяч человек (да, это привязано к предстоящему юбилею города).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ2 комментария

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Новый директор МАУ «ТИЦ» о теплоходе и своих бизнес-планах

13.11 / Подрядчики заканчивают подготовку к зимней уборке

12.11 / С культуры деньги сняли, но вернут еще больше

12.11 / Две рыбинские школы примут участие в проекте «Решаем вместе!»

09.11 / Казнить, нельзя помиловать

09.11 / Тротуар напротив универмага «Юбилейный» отремонтируют

09.11 / Торги признаны несостоявшимися

08.11 / Фейк 950-летия

06.11 / Знойная женщина — мечта Красной площади

06.11 / В Ярославской области мужчины хотят зарабатывать больше, чем женщины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска