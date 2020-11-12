«НаШествие Дедов Морозов – 2020» побьет все рекорды

12.11.2020, 16:11, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Общество, Праздник, Сарказм

Традиционное «НаШествие Дедов Морозов» пройдет в этом году в новом, прогрессивном формате.

– Учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, «НаШествие» в 2020 году пройдет в новом формате, – рассказал источник ryb.ru в мэрии Рыбинска.

По его словам, принято решение, что шествие будет проходить в удаленном режиме (на расстоянии и по видеосвязи).

– Все желающие смогут присоединится к празднику, не выходя из дома – по видеосвязи, – пояснил чиновник. – Для этого будет достаточно одеть костюм Деда Мороза или Снегурочки, подключится к прямой трансляции на официальных страницах «НаШествия» в социальных сетях, и пройтись по квартире.

При этом, жители и (виртуальные) гости города могут провести шествие и на открытом воздухе.

– Главное не забывайте об ограничениях: в колонне не должно быть больше 10 человек, все должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также не отходить от своего дома дальше, чем на 100 метров, – подчеркнул источник. – Все таки, речь идет о дедушках…

Для безопасности участников праздника, в этом году выпущены два специальных варианта накладных бород (Снегурочкам не требуется – ryb.ru), изготовленных на основе медицинских масок и противогазов. Они уже скоро поступят в свободную продажу.

– Парад мототехники и ряженных автомобилей также состоится. Все-таки, в данном случае, социальная дистанция между автотехникой всегда соблюдается, – добавил чиновник. – При этом будет и Дед Мороз из Великого Устюга – его голограмма возглавит колонну.

Зажжение традиционной елки и фейерверк тоже будут. Но виртуальные… как и зарубежные гости.

– Мы уже объявили торги на разработку эксклюзивного программного обеспечения с моделированием елки и салюта, – объяснил источник. – Стоимость работ оценили в 17,6 млн рублей.

Предполагается, что новый формат позволит Рыбинску установить новый рекорд по числу участников «НаШествия Дедов Морозов» – ожидается никак не меньше 950 тысяч человек (да, это привязано к предстоящему юбилею города).