С культуры деньги сняли, но вернут еще больше
 

С культуры деньги сняли, но вернут еще больше

12.11.2020, 15:33, Новости
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Депутаты рыбинского муниципального совета утвердили очередные изменения в бюджет. Наибольшее внимание привлекло передвижение денежных средств по управлению культуры.

– Вы снимаете с управления культуры 2,5 млн рублей и направляете на исполнение судебных решений. Что это? – поинтересовался Александр Соколов.

Оказалось, это старые долги за строительство лыжероллерной трассы в ЦЛС «Демино» и многоквартирных домов.

– А почему с культуры? – продолжил депутат.

Выяснилось, что 2,5 млн рублей предназначались на доработку проектно-сметной документации для реконструкции Лоцманской биржи (Старая хлебная), но в этом году на торги никто не заявился.

Впрочем, уже в следующем году «культуре» эти деньги вернут. И еще добавят 900 тысяч рублей на закупку материалов, которые потребуются для организации мероприятий по празднованию 950-летия Рыбинска.

Впрочем, Александр Соколов засомневался в необходимости таких расходов – все-таки коронавирус свирепствует, и как долго это будет продолжаться никто не знает.

Да и снимать с управления культуры на нужды управления строительства (это их судебные долги), не правильно – пусть сами ищут деньги.

Кроме того, депутат вновь предложил снять с подпрограммы «Развития культуры» 7 миллионов заложенные на покупку пассажирского судна «Ната» (ОМ-161) и направить их на подведомственные учреждения культуры (их в Рыбинске 40).

Но, как пояснила директор управления Марина Воронина, этого делать в администрации не намерены: да, торги по закупке теплохода не состоялись, но их будут проводить повторно.



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