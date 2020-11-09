Медиарейтинг губернаторов
 

Медиарейтинг губернаторов

09.11.2020, 17:24, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В октябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

73 843

709 179,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29 307

200 977,9

3

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 523

46 958,8

4

+8

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

6 124

33 388,0

5

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 687

29 797,3

6

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 805

27 069,4

7

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 829

26 001,3

8

+8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 765

17 118,0

9

+1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 028

16 565,1

10

-5

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 037

16 335,7

11

+2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 291

15 619,1

12

+2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 628

15 071,9

13

-2

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 525

11 922,3

14

+1

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 857

9 749,1

15

-7

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 084

7 039,1

16

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 175

6 932,3

17

-10

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 502

5 922,0

18

0

БУЦАЕВ Денис Петрович

Белгородская обл.

1 443

5 376,7

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство, будут приглашены студенты и выпускники педвузов. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона.

В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи. В Московской области со 2 ноября будет введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка “Патриот” для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Евгений Зиничев посетили Калининскую АЭС в городе Удомля, где проводилась штабная тренировка по гражданской обороне. С 12 октября в Тверской области начал действовать масочный режим в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Данное постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что мониторинг наличия масок и цен на них проводится ежедневно по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. На телеканале “Россия 24” губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя в рамках рабочей поездки посетил Сонковский район.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+8) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+8).
Режим ЧС введен в Рязанской области из-за пожара на военном складе, заявил губернатор региона Николай Любимов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил поселок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился вернуть ограничения на въезд в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Главы регионов в октябре 2020 года:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

73 843

709 179,7

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29 307

200 977,9

3

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

20 768

173 981,1

4

+15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

11 547

134 949,3

5

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

16 543

117 664,7

6

+8

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

11 861

115 933,4

7

+6

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

23 788

100 013,3

8

+4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

12 291

80 977,2

9

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

13 616

72 545,6

10

+10

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

10 463

60 554,4

11

-3

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10 563

58 079,3

12

-8

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 635

57 879,7

13

-2

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

6 711

57 855,3

14

-7

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 091

52 706,6

15

new

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 528

49 841,1

16

-11

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

7 351

48 417,6

17

-2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

7 029

47 557,3

18

+4

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 523

46 958,8

19

+14

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 098

44 222,3

20

+5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 115

43 061,8

21

+18

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

7 027

39 247,8

22

+12

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 974

39 108,3

23

+29

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 841

36 544,1

24

-6

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 694

33 884,4

25

+3

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 979

33 688,5

26

+32

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

6 124

33 388,0

27

-11

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 814

31 829,3

28

-11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 266

31 663,1

29

+9

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 082

31 042,8

30

-20

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 662

30 028,6

31

0

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 909

29 838,2

32

-11

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 687

29 797,3

33

+3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 805

27 069,4

34

+11

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 619

26 610,4

35

+14

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 896

26 197,3

36

+11

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 829

26 001,3

37

-10

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 826

25 982,7

38

-3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 701

25 859,9

39

-9

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

5 821

25 488,2

40

-3

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 532

24 902,2

41

-12

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 006

24 574,7

42

+21

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 659

24 153,0

43

+8

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 484

23 001,1

44

-2

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

5 748

22 753,7

45

-5

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 724

22 075,3

46

+2

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 377

20 133,2

47

+7

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 892

18 842,2

48

+24

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 763

18 458,0

49

-26

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 201

18 157,8

50

+7

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 618

17 335,2

51

+22

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 765

17 118,0

52

-28

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 455

16 959,4

53

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 028

16 565,1

54

-22

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 037

16 335,7

55

+4

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 126

16 180,5

56

+4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 291

15 619,1

57

-11

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 990

15 393,3

58

+11

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 754

15 176,5

59

+2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 628

15 071,9

60

+2

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 948

14 551,0

61

+4

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 427

13 387,7

62

-6

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 068

12 682,0

63

+14

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 821

12 545,2

64

-9

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 525

11 922,3

65

-39

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 592

11 053,0

66

+1

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 688

10 324,3

67

-3

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 857

9 749,1

68

0

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 702

9 417,1

69

-19

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 292

8 239,1

70

+5

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

2 144

7 603,6

71

0

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 636

7 510,1

72

-6

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 659

7 459,0

73

+8

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 486

7 167,0

74

-31

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 084

7 039,1

75

+1

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 382

7 012,0

76

+2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 175

6 932,3

77

-7

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 772

6 844,3

78

+4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 390

6 543,0

79

-38

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 502

5 922,0

80

0

БУЦАЕВ Денис Петрович

Белгородская обл.

1 443

5 376,7

81

-2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 099

5 358,1

82

-8

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

1 730

5 247,6

83

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 732

4 331,1

84

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

655

2 730,0

85

0

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 253

2 003,0


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Казнить, нельзя помиловать

06.11 / Рыбинцы дают отпор монархистам

06.10 / Медиарейтинг губернаторов

06.10 / Мэра в отставку! А что насчет главы?

04.09 / Медиарейтинги губернаторов

19.08 / Три строчки ради хайпа

06.08 / В 20 избирательном округе Рыбинска прошла встреча главы города и кандидата в депутаты с активными жителями

05.08 / Медиарейтинги губернаторов

30.07 / Депутат причина конфликта

09.07 / Медиарейтинг губернаторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска