Медиарейтинг губернаторов
09.11.2020, 17:24, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В октябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
73 843
|
709 179,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29 307
|
200 977,9
|
3
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 523
|
46 958,8
|
4
|
+8
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
6 124
|
33 388,0
|
5
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 687
|
29 797,3
|
6
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 805
|
27 069,4
|
7
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 829
|
26 001,3
|
8
|
+8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 765
|
17 118,0
|
9
|
+1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 028
|
16 565,1
|
10
|
-5
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 037
|
16 335,7
|
11
|
+2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 291
|
15 619,1
|
12
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 628
|
15 071,9
|
13
|
-2
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 525
|
11 922,3
|
14
|
+1
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 857
|
9 749,1
|
15
|
-7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 084
|
7 039,1
|
16
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 175
|
6 932,3
|
17
|
-10
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 502
|
5 922,0
|
18
|
0
|
БУЦАЕВ Денис Петрович
|
Белгородская обл.
|
1 443
|
5 376,7
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство, будут приглашены студенты и выпускники педвузов. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона.
В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи. В Московской области со 2 ноября будет введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка “Патриот” для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Евгений Зиничев посетили Калининскую АЭС в городе Удомля, где проводилась штабная тренировка по гражданской обороне. С 12 октября в Тверской области начал действовать масочный режим в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Данное постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что мониторинг наличия масок и цен на них проводится ежедневно по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. На телеканале “Россия 24” губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя в рамках рабочей поездки посетил Сонковский район.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+8) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+8).
Режим ЧС введен в Рязанской области из-за пожара на военном складе, заявил губернатор региона Николай Любимов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил поселок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился вернуть ограничения на въезд в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом.
Главы регионов в октябре 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
73 843
|
709 179,7
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29 307
|
200 977,9
|
3
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
20 768
|
173 981,1
|
4
|
+15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
11 547
|
134 949,3
|
5
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
16 543
|
117 664,7
|
6
|
+8
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11 861
|
115 933,4
|
7
|
+6
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
23 788
|
100 013,3
|
8
|
+4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
12 291
|
80 977,2
|
9
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 616
|
72 545,6
|
10
|
+10
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
10 463
|
60 554,4
|
11
|
-3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10 563
|
58 079,3
|
12
|
-8
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 635
|
57 879,7
|
13
|
-2
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
6 711
|
57 855,3
|
14
|
-7
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 091
|
52 706,6
|
15
|
new
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 528
|
49 841,1
|
16
|
-11
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
7 351
|
48 417,6
|
17
|
-2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 029
|
47 557,3
|
18
|
+4
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 523
|
46 958,8
|
19
|
+14
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 098
|
44 222,3
|
20
|
+5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 115
|
43 061,8
|
21
|
+18
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
7 027
|
39 247,8
|
22
|
+12
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 974
|
39 108,3
|
23
|
+29
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 841
|
36 544,1
|
24
|
-6
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 694
|
33 884,4
|
25
|
+3
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 979
|
33 688,5
|
26
|
+32
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
6 124
|
33 388,0
|
27
|
-11
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 814
|
31 829,3
|
28
|
-11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 266
|
31 663,1
|
29
|
+9
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 082
|
31 042,8
|
30
|
-20
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 662
|
30 028,6
|
31
|
0
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 909
|
29 838,2
|
32
|
-11
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 687
|
29 797,3
|
33
|
+3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 805
|
27 069,4
|
34
|
+11
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 619
|
26 610,4
|
35
|
+14
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 896
|
26 197,3
|
36
|
+11
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 829
|
26 001,3
|
37
|
-10
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 826
|
25 982,7
|
38
|
-3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 701
|
25 859,9
|
39
|
-9
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
5 821
|
25 488,2
|
40
|
-3
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 532
|
24 902,2
|
41
|
-12
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 006
|
24 574,7
|
42
|
+21
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 659
|
24 153,0
|
43
|
+8
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 484
|
23 001,1
|
44
|
-2
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 748
|
22 753,7
|
45
|
-5
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 724
|
22 075,3
|
46
|
+2
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 377
|
20 133,2
|
47
|
+7
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 892
|
18 842,2
|
48
|
+24
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 763
|
18 458,0
|
49
|
-26
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 201
|
18 157,8
|
50
|
+7
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 618
|
17 335,2
|
51
|
+22
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 765
|
17 118,0
|
52
|
-28
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 455
|
16 959,4
|
53
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 028
|
16 565,1
|
54
|
-22
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 037
|
16 335,7
|
55
|
+4
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 126
|
16 180,5
|
56
|
+4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 291
|
15 619,1
|
57
|
-11
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 990
|
15 393,3
|
58
|
+11
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 754
|
15 176,5
|
59
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 628
|
15 071,9
|
60
|
+2
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 948
|
14 551,0
|
61
|
+4
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 427
|
13 387,7
|
62
|
-6
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 068
|
12 682,0
|
63
|
+14
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 821
|
12 545,2
|
64
|
-9
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 525
|
11 922,3
|
65
|
-39
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 592
|
11 053,0
|
66
|
+1
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 688
|
10 324,3
|
67
|
-3
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 857
|
9 749,1
|
68
|
0
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 702
|
9 417,1
|
69
|
-19
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 292
|
8 239,1
|
70
|
+5
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 144
|
7 603,6
|
71
|
0
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 636
|
7 510,1
|
72
|
-6
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 659
|
7 459,0
|
73
|
+8
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 486
|
7 167,0
|
74
|
-31
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 084
|
7 039,1
|
75
|
+1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 382
|
7 012,0
|
76
|
+2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 175
|
6 932,3
|
77
|
-7
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 772
|
6 844,3
|
78
|
+4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 390
|
6 543,0
|
79
|
-38
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 502
|
5 922,0
|
80
|
0
|
БУЦАЕВ Денис Петрович
|
Белгородская обл.
|
1 443
|
5 376,7
|
81
|
-2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 099
|
5 358,1
|
82
|
-8
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
1 730
|
5 247,6
|
83
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 732
|
4 331,1
|
84
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
655
|
2 730,0
|
85
|
0
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 253
|
2 003,0
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет