Медиарейтинг губернаторов

09.11.2020, 17:24, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В октябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 73 843 709 179,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 29 307 200 977,9 3 +1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 523 46 958,8 4 +8 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 6 124 33 388,0 5 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 687 29 797,3 6 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 805 27 069,4 7 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 829 26 001,3 8 +8 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 765 17 118,0 9 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 028 16 565,1 10 -5 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 037 16 335,7 11 +2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 291 15 619,1 12 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 628 15 071,9 13 -2 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 525 11 922,3 14 +1 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 857 9 749,1 15 -7 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 084 7 039,1 16 +1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 175 6 932,3 17 -10 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 502 5 922,0 18 0 БУЦАЕВ Денис Петрович Белгородская обл. 1 443 5 376,7

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5-х классов продолжат обучение в традиционном формате. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство, будут приглашены студенты и выпускники педвузов. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.

Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона.

В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал “Центральный” на Щелковском шоссе. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи. В Московской области со 2 ноября будет введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка “Патриот” для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Евгений Зиничев посетили Калининскую АЭС в городе Удомля, где проводилась штабная тренировка по гражданской обороне. С 12 октября в Тверской области начал действовать масочный режим в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Данное постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что мониторинг наличия масок и цен на них проводится ежедневно по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. На телеканале “Россия 24” губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя в рамках рабочей поездки посетил Сонковский район.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+8) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+8).

Режим ЧС введен в Рязанской области из-за пожара на военном складе, заявил губернатор региона Николай Любимов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил поселок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился вернуть ограничения на въезд в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Главы регионов в октябре 2020 года: