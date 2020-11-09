Казнить, нельзя помиловать

09.11.2020, 16:45, Детали

Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Общество, СМИ

Очередной конфликт разразился в Рыбинской администрации. На этот раз с активистами КТОС «Волжский». Городские чиновники обвинили председателя КТОС Наталью Виноградову в подделке документов.

По их мнению, опубликованном в муниципальной газете «Рыбинские известия», бывший депутат Ярославской областной думы хочет получить из местного бюджета 22 400 рублей на основании неких поддельных протоколов.

Как стало известно ryb.ru, Наталья Виноградова сделала в администрацию письменный запрос о выдаче решения о проведенной проверке, но до настоящего времени никакого ответа не получила.

Проверка документов регламентирована п.п. 12 и 13 «Положения о поощрении лиц, входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления», но по словам председателя комитета территориального общественного самоуправления «Волжский», к протоколу отчетно-выборной конференции, на основании которого ее переизбрали, претензий у чиновников быть не должно.

Протокол конференции является основанием для поощрения членов и председателя КТОС, считает Наталья Виноградова. А вот за протоколы общих собраний жителей многоквартирных домов входящих в КТОС, отвечают старшие по домам. Возможно к ним есть претензии, но в администрации официального ответа не дают, предпочитая «общаться» через газету.

При этом, из публикации в «Рыбинских известиях» следует, что экс-депутат не просто хочет получать из бюджета деньги, но и «рвется во власть».

Отметим, в соответствии с п. 10.3 «Положения» полномочия органов ТОС начинаются с момента оглашения председательствующим на конференции граждан итогов выборов, а, значит, у администрации нет права не признавать вновь избранных членов КТОС «Волжский».

Жители Волжского говорят, что Наталья Виноградова много сделала в микрорайоне. С ее активным участием отстояли не размещение туберкулезного диспансера, учреждения УФСИН, сохранили на территории поселка ИРЦ.

Сейчас общественники КТОС «Волжский» ждут письменного ответа от администрации Рыбинска, чтобы пойти в суд.

Но у них остается один вопрос, что это – месть за непокорность перед администрацией или уничтожение неугодных активистов перед предстоящими выборами?