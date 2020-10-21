Рыбинск отмечает два спортивных юбилея

21.10.2020, 8:57, Новости

Теги: Праздник, Спорт

В ближайшие дни Рыбинск отметит целых два спортивных юбилея – 50 лет СК «Метеор» и 50 лет Всероссийскому турниру по самбо среди мужчин памяти Маршала СССР В.К. Блюхера.

Спортивный комплекс и спортивное событие на протяжении полувека тесно связаны друг с другом.

Рыбинские соревнования памяти Маршала Блюхера являются одним из первых турниров по самбо в стране и единственным действующим до настоящего времени. В советские времена турнир был вторым по значимости после чемпионата страны, одним из этапов отбора в сборную.

– Спортивная традиция не прерывалась на протяжении 50 лет. Это мастерский турнир, участие в котором позволяет спортсменам набирать баллы для выполнения звания мастера спорта по самбо. В этом году по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы не увидим такого большого количества участников, какой мог бы быть в юбилейный год. Но можно твёрдо сказать, что спортивное событие уверенно шагает в следующие полвека к новому юбилею, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

50 лет отмечает в этом году и спортивный комплекс «Метеор». Полвека назад и до сегодняшнего дня спортивное учреждение является современным и востребованным. Его отличает разнообразная тренировочная база: залы, оборудованные всем необходимым для комфортных тренировок, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, футбольное поле. Для посетителей представлен большой выбор спортивных секций, занятия и тренировки ведет квалифицированный тренерский состав. На базе СК «Метеор» регулярно проходят городские, областные и всероссийские соревнования по самбо, кудо, дзюдо, тяжелой атлетике и другим видам спорта. Не раз «Метеор» становился площадкой для проведения соревнований международного уровня.

История спорткомплекса неразрывно связана с именами титулованных рыбинских спортсменов: Геннадия Шахова, Николая и Вячеслава Ролевичей, Сергея Кленова, Евгения Посадскова, Михаила Аралова, Николая Князева, Павла Мальковского.

К юбилею готовится к открытию музей, посвященный «Метеору», спортивной школе, её тренерам и воспитанникам.

Пресс-служба администрации города Рыбинска