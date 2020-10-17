В Рыбинске покажут премьеры кинофестиваля «Сталкер»

17.10.2020, 8:19, Новости

Теги: Кино, Культура, Современник

С 24 по 28 октября Рыбинск станет площадкой премьерных показов фильмов кинофестиваля «Сталкер».

Зрителям предложат документальные картины – призёры кинофестиваля и художественные фильмы – премьеры, а также организуют творческие встречи с режиссерами и актерами.

Кинофестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» существует уже 26 лет. Ежегодно в Москве проходит конкурсная программа, работает жюри, осматриваются десятки кинолент. Фильмы кинофестиваля «Сталкер» не покажут в широком кинопрокате и на телевизионных каналах. Но возможность увидеть их на большом экране есть в рамках благотворительной акции кинофестиваля, которую проводят на средства Президентского гранта. В этом году площадками для показа станут три города, в числе которых Рыбинск. Выбор в пользу Рыбинска определил существующий более полувека киноклуб «Современник». Общественное объединение – долгожитель отлично доказывает, что в Рыбинске живет заинтересованный зритель, готовый смотреть серьезное кино, обсуждать поднятые темы.

– Все фильмы отражают какие-то статьи декларации прав человека. Но мы не читаем лекции о правах человека. Это житейские истории, которые рассказывают о тех или иных проблемах, связанных с правами человека. Зрители смотрят такие фильмы, и все становится понятно, – рассказал Игорь Степанов, генеральный продюсер Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер», директор Гильдии кинорежиссеров России.

К показу в Рыбинске подобраны работы именитых и начинающих режиссеров.

– Рыбинск – город, где любят и хотят знать наше кино. В рамках фестиваля будут приезжать режиссеры и актеры, зрителей ждут творческие встречи, обсуждения, – отметил Игорь Степанов. – Кино нужно смотреть в кинотеатре и на большом экране, чтобы увидеть декорации, костюмы, второй план, звуковые эффекты. А так, по телевизору, только 10% от работы людей ста профессий, которые участвуют в съемке фильма.

Кинофестиваль будет работать на двух площадках Общественно-культурного центра. Малый зал для демонстрации документального кино, основной – большого метра. В связи с ограничительными мерами заполняемость залов разрешена на 50%.

Вход будет организован по бесплатным пригласительным билетам. Их можно получить в Общественно-культурном центре или в киноклубе «Современник», напоминают в пресс-службе администрации Рыбинска.