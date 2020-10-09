Рыбинцам предлагают определить место установки для военно-мемориального объекта
 

Рыбинцам предлагают определить место установки для военно-мемориального объекта

09.10.2020, 8:25, Новости
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На территории Рыбинска планируется установка в качестве памятного знака образца российской военной техники – стартового агрегата 9П117 армейского оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус».

Как пример возможного размещения образца российской военной техники предлагается территория воинской базы в продолжение ул. Максима Горького. Горожане могут согласиться с данным предложением или высказать свое видение.

Пусковая установка 9П117 на четырехосном колесном шасси автомобиля «МАЗ-543А» была принята на вооружение СССР в 1967 году.

Габаритные размеры пусковой установки: длина – 13360 мм, ширина – 3020 мм.

Более подробно с проектом можно ознакомиться на странице департамента архитектуры (http://rybinsk.ru/admin/departments/architecture/newsarch/20053-predlozhenija-po-razmescheniju-obraztsa-voennoj-tehniki),а предложения до 19 октября направить на электронную почту: [email protected] Предложения, оставленные в комментариях на других ресурсах, специалистами рассматриваться не будут.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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