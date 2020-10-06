Медиарейтинг губернаторов
 

Медиарейтинг губернаторов

06.10.2020, 18:10, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В сентябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Дмитрий Миронов (Ярославская область) на 11 месте (-4 пункта).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

56 711

525 614,4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 374

121 825,1

3

+3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 611

42 416,0

4

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 662

42 058,7

5

+6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 951

35 212,1

6

-2

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 531

31 126,8

7

+2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

6 102

25 016,9

8

+2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 771

24 374,2

9

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 396

22 301,4

10

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 929

17 204,3

11

-4

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 107

16 937,3

12

-7

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 842

13 955,1

13

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 802

13 178,0

14

0

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 130

13 024,3

15

+1

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 851

12 962,1

16

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 773

8 503,2

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 336

7 311,1

18

new

БУЦАЕВ Денис Петрович

Белгородская обл.

787

6 341,1

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ o закрытии столичных школ на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Помимо этого сообщалось, что более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового хирургического корпуса «Лапино-2». Также Андрей Воробьев сообщил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области. Как сообщали СМИ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнется в декабре-январе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным и муниципальным властям начать отопление жилых домов в регионе.
В Подмосковье вновь введены ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области. На территории Боровской площадки особой экономической зоны “Калуга” глава региона Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня строительства завода по производству парфюмерно-косметической продукции “Натюрель”. Также СМИ сообщали, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации “Росатом” Алексея Лихачева с главой Калужской области Владиславом Шапшей.
Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+6).
Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз вступил в должность главы региона.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Денис Буцаев.
СМИ сообщали, что глава России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Исполнять обязанности регионального лидера будет первый вице-губернатор области Денис Буцаев.

Главы регионов в сентябре 2020 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

56 711

525 614,4

2

+3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16 839

138 086,2

3

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 374

121 825,1

4

+3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

15 371

117 282,2

5

+1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

15 213

110 125,0

6

-4

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

15 063

97 326,9

7

+4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

9 499

85 705,6

8

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

12 751

83 949,4

9

+4

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

13 108

73 894,7

10

0

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

12 029

70 491,0

11

-8

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

7 746

68 563,3

12

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 341

67 747,5

13

-4

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

16 435

65 337,7

14

+5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

7 084

62 258,3

15

+10

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

7 488

55 996,6

16

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 966

50 342,4

17

+12

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 071

49 488,1

18

+10

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 582

48 176,0

19

-1

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

5 909

46 931,8

20

+3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 802

45 249,4

21

+13

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 611

42 416,0

22

-2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 662

42 058,7

23

-9

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

6 077

41 904,7

24

+22

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

9 033

40 019,2

25

-1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 121

39 514,9

26

+14

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

4 462

39 103,0

27

-11

УЙБА Владимир Викторович

Коми

6 106

39 067,1

28

-2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 802

37 471,5

29

-2

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 532

37 284,4

30

+1

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

7 301

35 497,0

31

-14

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 776

35 329,3

32

+23

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 951

35 212,1

33

-11

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 511

34 910,4

34

+1

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 989

32 385,1

35

-14

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 101

31 965,4

36

-4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 531

31 126,8

37

+14

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 601

26 667,3

38

+6

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 428

26 557,6

39

-9

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 243

25 972,3

40

+8

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 085

25 861,3

41

+4

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

6 102

25 016,9

42

-4

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

5 709

24 997,8

43

+7

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 771

24 374,2

44

+15

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

5 995

24 244,0

45

-2

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 367

23 983,1

46

+1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 112

22 406,5

47

-6

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 396

22 301,4

48

-6

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 559

19 999,6

49

+4

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 715

19 796,0

50

+32

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 909

19 251,1

51

+6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 693

18 277,5

52

-15

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

4 690

17 512,0

53

+8

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 929

17 204,3

54

+2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

5 663

16 965,1

55

-16

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 107

16 937,3

56

-7

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 405

14 245,0

57

-5

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 185

14 228,5

58

-25

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 842

13 955,1

59

+8

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 632

13 937,3

60

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 802

13 178,0

61

+9

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 130

13 024,3

62

0

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 744

12 996,1

63

-5

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 015

12 971,2

64

+11

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 851

12 962,1

65

0

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 136

12 442,1

66

-12

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 961

11 454,0

67

+6

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 698

11 316,0

68

-2

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

2 015

10 482,1

69

-6

УСС Александр Викторович

Красноярский край

2 792

10 052,1

70

-1

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 992

9 855,9

71

-35

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 370

9 200,1

72

+4

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 532

8 643,2

73

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 773

8 503,2

74

0

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 261

8 399,1

75

-3

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 780

7 952,0

76

+4

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 517

7 886,0

77

-9

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 401

7 831,0

78

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 336

7 311,1

79

+4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 135

6 586,4

80

new

БУЦАЕВ Денис Петрович

Белгородская обл.

787

6 341,1

81

+4

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 283

5 695,3

82

-4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 098

5 534,0

83

-19

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 607

5 504,0

84

-7

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

511

1 628,0

85

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 309

411,1


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