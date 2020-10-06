Медиарейтинг губернаторов
06.10.2020, 18:10, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В сентябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Дмитрий Миронов (Ярославская область) на 11 месте (-4 пункта).
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
56 711
|
525 614,4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 374
|
121 825,1
|
3
|
+3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 611
|
42 416,0
|
4
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 662
|
42 058,7
|
5
|
+6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 951
|
35 212,1
|
6
|
-2
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 531
|
31 126,8
|
7
|
+2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
6 102
|
25 016,9
|
8
|
+2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 771
|
24 374,2
|
9
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 396
|
22 301,4
|
10
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 929
|
17 204,3
|
11
|
-4
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 107
|
16 937,3
|
12
|
-7
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 842
|
13 955,1
|
13
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 802
|
13 178,0
|
14
|
0
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 130
|
13 024,3
|
15
|
+1
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 851
|
12 962,1
|
16
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 773
|
8 503,2
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 336
|
7 311,1
|
18
|
new
|
БУЦАЕВ Денис Петрович
|
Белгородская обл.
|
787
|
6 341,1
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ o закрытии столичных школ на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Помимо этого сообщалось, что более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых людей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового хирургического корпуса «Лапино-2». Также Андрей Воробьев сообщил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области. Как сообщали СМИ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнется в декабре-январе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным и муниципальным властям начать отопление жилых домов в регионе.
В Подмосковье вновь введены ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области. На территории Боровской площадки особой экономической зоны “Калуга” глава региона Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня строительства завода по производству парфюмерно-косметической продукции “Натюрель”. Также СМИ сообщали, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации “Росатом” Алексея Лихачева с главой Калужской области Владиславом Шапшей.
Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+6).
Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз вступил в должность главы региона.
«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Денис Буцаев.
СМИ сообщали, что глава России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Исполнять обязанности регионального лидера будет первый вице-губернатор области Денис Буцаев.
Главы регионов в сентябре 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
56 711
|
525 614,4
|
2
|
+3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 839
|
138 086,2
|
3
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 374
|
121 825,1
|
4
|
+3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
15 371
|
117 282,2
|
5
|
+1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
15 213
|
110 125,0
|
6
|
-4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 063
|
97 326,9
|
7
|
+4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
9 499
|
85 705,6
|
8
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 751
|
83 949,4
|
9
|
+4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 108
|
73 894,7
|
10
|
0
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 029
|
70 491,0
|
11
|
-8
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
7 746
|
68 563,3
|
12
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 341
|
67 747,5
|
13
|
-4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
16 435
|
65 337,7
|
14
|
+5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
7 084
|
62 258,3
|
15
|
+10
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 488
|
55 996,6
|
16
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 966
|
50 342,4
|
17
|
+12
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 071
|
49 488,1
|
18
|
+10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 582
|
48 176,0
|
19
|
-1
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 909
|
46 931,8
|
20
|
+3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 802
|
45 249,4
|
21
|
+13
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 611
|
42 416,0
|
22
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 662
|
42 058,7
|
23
|
-9
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
6 077
|
41 904,7
|
24
|
+22
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
9 033
|
40 019,2
|
25
|
-1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 121
|
39 514,9
|
26
|
+14
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
4 462
|
39 103,0
|
27
|
-11
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 106
|
39 067,1
|
28
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 802
|
37 471,5
|
29
|
-2
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 532
|
37 284,4
|
30
|
+1
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
7 301
|
35 497,0
|
31
|
-14
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 776
|
35 329,3
|
32
|
+23
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 951
|
35 212,1
|
33
|
-11
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 511
|
34 910,4
|
34
|
+1
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 989
|
32 385,1
|
35
|
-14
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 101
|
31 965,4
|
36
|
-4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 531
|
31 126,8
|
37
|
+14
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 601
|
26 667,3
|
38
|
+6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 428
|
26 557,6
|
39
|
-9
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 243
|
25 972,3
|
40
|
+8
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 085
|
25 861,3
|
41
|
+4
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
6 102
|
25 016,9
|
42
|
-4
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 709
|
24 997,8
|
43
|
+7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 771
|
24 374,2
|
44
|
+15
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
5 995
|
24 244,0
|
45
|
-2
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 367
|
23 983,1
|
46
|
+1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 112
|
22 406,5
|
47
|
-6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 396
|
22 301,4
|
48
|
-6
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 559
|
19 999,6
|
49
|
+4
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 715
|
19 796,0
|
50
|
+32
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 909
|
19 251,1
|
51
|
+6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 693
|
18 277,5
|
52
|
-15
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 690
|
17 512,0
|
53
|
+8
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 929
|
17 204,3
|
54
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
16 965,1
|
55
|
-16
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 107
|
16 937,3
|
56
|
-7
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 405
|
14 245,0
|
57
|
-5
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 185
|
14 228,5
|
58
|
-25
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 842
|
13 955,1
|
59
|
+8
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 632
|
13 937,3
|
60
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 802
|
13 178,0
|
61
|
+9
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 130
|
13 024,3
|
62
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 744
|
12 996,1
|
63
|
-5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 015
|
12 971,2
|
64
|
+11
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 851
|
12 962,1
|
65
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 136
|
12 442,1
|
66
|
-12
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 961
|
11 454,0
|
67
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 698
|
11 316,0
|
68
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 015
|
10 482,1
|
69
|
-6
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
2 792
|
10 052,1
|
70
|
-1
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 992
|
9 855,9
|
71
|
-35
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 370
|
9 200,1
|
72
|
+4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 532
|
8 643,2
|
73
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 773
|
8 503,2
|
74
|
0
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 261
|
8 399,1
|
75
|
-3
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 780
|
7 952,0
|
76
|
+4
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 517
|
7 886,0
|
77
|
-9
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 401
|
7 831,0
|
78
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 336
|
7 311,1
|
79
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 135
|
6 586,4
|
80
|
new
|
БУЦАЕВ Денис Петрович
|
Белгородская обл.
|
787
|
6 341,1
|
81
|
+4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 283
|
5 695,3
|
82
|
-4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 098
|
5 534,0
|
83
|
-19
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 607
|
5 504,0
|
84
|
-7
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
511
|
1 628,0
|
85
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 309
|
411,1
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