Медиарейтинг губернаторов

06.10.2020, 18:10, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В сентябре 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Дмитрий Миронов (Ярославская область) на 11 месте (-4 пункта).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 56 711 525 614,4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 374 121 825,1 3 +3 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 611 42 416,0 4 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 662 42 058,7 5 +6 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 951 35 212,1 6 -2 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 531 31 126,8 7 +2 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 6 102 25 016,9 8 +2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 771 24 374,2 9 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 396 22 301,4 10 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 929 17 204,3 11 -4 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 107 16 937,3 12 -7 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 842 13 955,1 13 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 802 13 178,0 14 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 130 13 024,3 15 +1 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 851 12 962,1 16 -1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 773 8 503,2 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 336 7 311,1 18 new БУЦАЕВ Денис Петрович Белгородская обл. 787 6 341,1

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ o закрытии столичных школ на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Помимо этого сообщалось, что более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового хирургического корпуса «Лапино-2». Также Андрей Воробьев сообщил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области. Как сообщали СМИ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнется в декабре-январе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным и муниципальным властям начать отопление жилых домов в регионе.

В Подмосковье вновь введены ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Владислав Шапша победил на выборах и официально вступил в должность губернатора Калужской области. На территории Боровской площадки особой экономической зоны “Калуга” глава региона Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня строительства завода по производству парфюмерно-косметической продукции “Натюрель”. Также СМИ сообщали, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации “Росатом” Алексея Лихачева с главой Калужской области Владиславом Шапшей.

Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+6).

Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз вступил в должность главы региона.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

СМИ сообщали, что глава России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Исполнять обязанности регионального лидера будет первый вице-губернатор области Денис Буцаев.

Главы регионов в сентябре 2020 года: