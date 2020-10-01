Фестиваль Юрия Башмета состоится

01.10.2020, 16:13, Афиша

Теги: Культура, Музыка

XII Международный музыкальный фестиваль в Ярославле и городах Ярославской области под артистическим руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета пройдет с 5 по 13 октября 2020 года.

На протяжении многих лет майский Ярославль становился точкой притяжения ведущих российских и зарубежных музыкантов, оркестров, артистов, дирижеров. Публика в городе и близлежащих городах всегда ждет концертов фестиваля, которые традиционно проходят не только в Ярославской филармонии, но и в небольших городах Ярославской области. Но 2020-й год внес коррективы в планы меломанов и вместо мая фестиваль состоится в октябре. Несмотря на это, невероятно важно, что фестиваль в 2020 году не отменился, а только лишь перенесся и безусловно доставит своими концертами огромную радость замечательной ярославской публике, которая так соскучилась по реальным концертам и встречам с любимыми артистами.

Несмотря на статус одного из крупнейших культурных событий в рамках академического искусства не только Ярославской области, но и всей России, фестиваль в Ярославле всегда отличает особая тонкая душевная атмосфера. Меломаны знают, что на этом фестивале всегда сохраняется баланс новой и хорошо известной академической музыки, а в программу входят не только хиты, но и настоящие раритеты, а также ежегодно несколько мировых премьер. Приходя в концертный зал на этом фестивале всегда нужно быть готовым к встрече с чем-то новым, поистине уникальным и увлекательным, тем, что будет еще долго отзываться в памяти длинными осенними вечерами.

Каждый год на фестиваль в Ярославле приезжают не только знаменитые российские музыканты, артисты, актеры тетра и кино, коллективы, но и зарубежные мастера своего дела, многие из которых впервые посещают с концертами Россию именно благодаря фестивалю. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, этот год не станет исключением.

В программе фестиваля сразу 8 больших концертов в Ярославле, один из который состоится в концертно-зрелищном центре «Миллениум». А среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: Е Юн Чой (скрипка, Южная Корея–Германия), Макс Эмануэль Ченчич (контратенор, Австрия), Татьяна Самуил (Россия-Бельгия), Николай Луганский (фортепиано, Москва), Вадим Эйленкриг (труба, Россия) и группа Эйленкриг Crew, Валентина Борисова (арфа, Россия), Ксения Башмет (фортепиано, Россия), Михаил Плетнев (фортепиано, Россия) и Российский национальный оркестр, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Владислав Лаврик (труба, Россия) и New Life Brass им. Т. Докшицера, солисты Музыкального театра «Геликон–Опера», а также артисты театра и кино Сергей Епишев, Сергей Гармаш, Ольга Смирнова, Дарья Белоусова и другие.

Откроется фестиваль 5 октября большим гала-концертом с участием Камерного ансамбля «Солисты Москвы». В программе первого отделения – Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, Фантазия «Кармен» для скрипки с оркестром Сарасате в исполнении Татьяны Самуил и Концерт №1 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена в исполнении Николая Луганского (фортепиано, Москва). Второе отделение гала-концерта отдано жанру литературно-музыкальной композиции. Прозвучит авторская композиция Юрия Башмета «Дон Жуан или Каменный гость» – музыкально-поэтическое действо по мотивам одной из «маленьких трагедий» А.С. Пушкина на музыку Л. Боккерини, Х. Турина, П. Локателли, Дж. Тавенера и Р. Воан-Уильямса. Текст читают Сергей Епишев и Ольга Смирнова (актеры театра и кино, Москва).

Еще одно музыкально-литературное действо, на этот раз посвященное юбилеям двух гениев – П.И. Чайковского и А.П. Чехова, состоится 7 октября. В специальном проекте «Ч+Ч» примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы», выдающийся театральный актер, народный артист России Сергей Гармаш и актриса театра и кино Дарья Белоусова.

6 октября ярославским ценителям оперного искусства фестиваль предлагает программу «Viva Opera! Viva Italia!», состоящую из фрагментов знаменитых итальянских опер. В концерте примут участие солисты Музыкального театра «Геликон–Опера» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Валерия Кирьянова. Режиссер программы – Илья Ильин. В программе концерта прозвучит музыка Г. Доницетти, Дж. Россини, А. Понкьелли, Дж. Верди, Дж. Пуччини.

А 10 октября состоится традиционный вечер Барокко, участие в котором примут Оркестр старинной музыки Pratum Integrum (Москва) под управлением Павла Сербина (виолончель) и контратенор Макс Эмануэль Ченчич (Австрия).

9 октября на основной сцене фестиваля впервые в истории форума выступит один из лучших российских симфонических коллективов – Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. В программе – Вторая симфония Брамса, увертюра «Кориолан» и Третий концерт для фортепиано с оркестром Бетховена, солист – Михаил Плетнев. За дирижерским пультом – Михаил Татрников.

В предпоследний день фестиваля 12 октября маэстро Юрий Башмет предлагает слушателям традиционную встречу классики и джаза. Программу исполнят Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», российский трубач, экс-солист Биг-бэнда Игоря Бутмана, ведущий шоу «Большой джаз» и передачи «Клуб Шаболовка, 37» на телеканале «Культура», обладатель премии «Музыкант года-2018» по версии «Радио Jazz» Вадим Эйленкриг и группа «Эйленкриг Crew». Классические джазовые хиты Луи Армстронга, Майлза Дэвиса и Ричарда Роджерса будут обрамлять «Болеро» Мориса Равеля и танцы из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна – произведения классиков ХХ столетия, выделяющиеся особым ритмическим «драйвом». Дирижер – Фредди Кадена (Эквадор – Россия).

Завершится фестиваль большим гала-концертом 13 октября, участие в котором примут Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», солисты -Екатерина Губанова (меццо-сопрано, Санкт-Петербург), Валентина Борисова (арфа), Е Юн Чой (скрипка) и Ксения Башмет (фортепиано). В программе вечера состоится мировая премьера сочинения современного композитора Кузьмы Бодрова Lux in tenebris («Свет во тьме») для солирующего альта с оркестром (соло – Юрий Башмет), а также прозвучат сочинения Р. Глиэра, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Г. Гасанова, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Петрова.

Концерты фестиваля будут транслироваться в онлайн-режиме: концерт открытия фестиваля 5 октября можно будет посмотреть на сайте Культура.рф, концерты 6, 7, 8, 9, 10, 13 октября – на сайте Ярославской государственной филармонии в разделе «Виртуальный зал».

По традиции концерты фестиваля состоятся и в городах Ярославской области. В этом году артисты камерного ансамбля «Солисты Москвы» выступят в Угличе, Рыбинске, п. Некрасовское.

Свое продолжение получит и такая просветительская форма, как преконцерт – встреча перед концертом. Благодаря таким встречам зрители смогут узнать историю создания сочинений, традиции их исполнения. Преконцерты пройдут с 5 по 10 октября за 1 час до начала концерта в фойе 2- го этажа.

6 октября камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета выступит с концертом в Рыбинске. Выступление знаменитого российского коллектива запланировано в рамках XII Международного музыкального фестиваля, который в седьмой раз проходит на творческих площадках Ярославской области. Концерт пройдет в ДК «Вымпел», начало в 18:00. В программе: Григ, Вьбётан, Паганини и Чайковский. Сольные партии исполняет Екатерина Молчанова (домра).

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия (7-8 октября), в рамках которой уже в четвертый раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным духовым инструментам. Участники ансамбля New Life Brass им. Т. Докшицера проведут мастер-классы по специальностям труба, валторна, тромбон, туба. В рамках фестиваля состоится уже Вторая Международная академия Барокко (8-9 октября) по специальностям клавесин, гобой, флейта, гитара и скрипка. Педагогами барочной академии в этом году выступят участники оркестра Orkiestra Historyczna. Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

За двенадцать лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.