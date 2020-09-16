В Рыбинске приступили к строительству дороги на улице Волочаевской

16.09.2020, 10:18, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Транспорт

В Рыбинске появится дублер дороги по проспекту Генерала Батова.

Это станет возможным за счет продления автодороги на улице Волочаевской от улицы Николая Невского до Окружной дороги. Новая дорога позволит снизить нагрузку и развести транспортные потоки.

Проект разделен на два этапа. На сегодняшний день подрядчик ведет подготовительные работы, в рамках которых заменят коммуникации, выпилят деревья, смонтируют ливневую канализации.

– В этом году будет построен участок дороги протяженностью чуть больше 200 метров, в 2021 году – 550 метров. После завершения всех этапов строительства микрорайон Мариевка будет соединен с Окружной дорогой. Также это дополнительная альтернатива для въезда в город, – рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В результате строительства появится транспортная магистраль шириной 15 метро с необходимым обустройством светофорами, разметкой и освещением.

Стоимость работ на первом этапе составляет около 32 миллионов рублей. Средства выделены из регионального дорожного фонда. В настоящее время специалисты представили документы для выделения финансирования на второй этап.

Строительство первого этапа планируют завершить в этом году, отметили в пресс-служба администрации города.