В Рыбинске начинается творческий сезон в учреждениях культуры

11.09.2020, 14:00, Новости

Теги: Культура, Театр

С сентября в Рыбинске начали работу дворцы культуры и театры.

С конца марта деятельность была переведена в режим онлайн в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

– Учреждения культуры Рыбинска заждались гостей. На этой неделе указом Губернатора Ярославской области был снят третий этап ограничений в регионе. Начнут свою деятельность дома культуры, музыкальные и художественные школы, библиотеки, творческие коллективы и, конечно, театры, – рассказала начальник управления культуры Марина Воронина. – Мы открываем творческий сезон в двух театрах. Зрителей ждут новые премьеры и спектакли.

Рыбинский театр драмы подготовил для зрителей несколько премьерных спектаклей. Новый 196 творческий сезон начнется со 2 октября с премьеры спектакля «Лес» по произведению А. Островского.

– Традиционно театральный сезон заканчивается в международный День театра, но в этом году он не состоялся из-за пандемии. Было принято решение сначала подвести итоги 195-го театрального сезона. С 11 по 27 сентября театре будут проходить театральные капустники, пройдет церемония награждения лучших актеров и сотрудников театра. Было сложно готовиться в онлайн условиях, но все молодцы, – поделилась директор Рыбинского театра драмы Ирина Петрова.

При входе у посетителей будут измерять температуру. Зрительский зал будет заполнен только на половину, гостей рассадят в шахматном порядке. Театр оснащен бактерицидными рециркуляторами, они находятся во всех помещениях.

Весь сентябрь перед каждым спектаклем или капустником гости смогут посетить арт-пространство «Театральный дворик», отметили в пресс-службе администрации города.