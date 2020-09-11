В Рыбинске начинается творческий сезон в учреждениях культуры
 

В Рыбинске начинается творческий сезон в учреждениях культуры

11.09.2020, 14:00, Новости
Теги: ,

С сентября в Рыбинске начали работу дворцы культуры и театры.

С конца марта деятельность была переведена в режим онлайн в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

– Учреждения культуры Рыбинска заждались гостей. На этой неделе указом Губернатора Ярославской области был снят третий этап ограничений в регионе. Начнут свою деятельность дома культуры, музыкальные и художественные школы, библиотеки, творческие коллективы и, конечно, театры, – рассказала начальник управления культуры Марина Воронина. – Мы открываем творческий сезон в двух театрах. Зрителей ждут новые премьеры и спектакли.

Рыбинский театр драмы подготовил для зрителей несколько премьерных спектаклей. Новый 196 творческий сезон начнется со 2 октября с премьеры спектакля «Лес» по произведению А. Островского.

– Традиционно театральный сезон заканчивается в международный День театра, но в этом году он не состоялся из-за пандемии. Было принято решение сначала подвести итоги 195-го театрального сезона. С 11 по 27 сентября театре будут проходить театральные капустники, пройдет церемония награждения лучших актеров и сотрудников театра. Было сложно готовиться в онлайн условиях, но все молодцы, – поделилась директор Рыбинского театра драмы Ирина Петрова.

При входе у посетителей будут измерять температуру. Зрительский зал будет заполнен только на половину, гостей рассадят в шахматном порядке. Театр оснащен бактерицидными рециркуляторами, они находятся во всех помещениях.

Весь сентябрь перед каждым спектаклем или капустником гости смогут посетить арт-пространство «Театральный дворик», отметили в пресс-службе администрации города.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Музыкальные школы продолжают набор на новый учебный год

18.08 / В 2021 году в Рыбинске появится виртуальный концертный зал

25.06 / Подбор антонимов к словам

04.06 / Напечатанный мир выставки в Центре Помпиду

17.04 / Незабываемый опыт создания красоты, запечатленной на фото

14.04 / #лучшедома: Рыбинские учреждения культуры приглашают в соцсети

11.03 / В рамках нацпроекта «Культура» рыбинские учреждения получают обновление

09.03 / Чарли, Вуди и я

05.03 / Дворцы культуры Рыбинска приглашают на праздничные концерты

23.02 / Поезд остановился, корабль пошёл ко дну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска