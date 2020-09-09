В Рыбинске начался ремонт дополнительных участков дорог
 

В Рыбинске начался ремонт дополнительных участков дорог

09.09.2020, 14:18, Новости
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В Рыбинске приступили к третьему этапу ремонта дорог.

Это стало возможным благодаря дополнительно выделенным средствам из федерального бюджета. Среди первых делают улицу Кирову.

– В начале недели подрядчик начал работы на улице Кирова. Здесь планируется ремонт дорожного полотна, газонов, тротуаров, бортовых камней. На проезжей части установят плавающие люки. Это те необходимые работы, которые позволят привести дорогу в надлежащее техническое состояние, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу бортового камня. В результате будет отремонтирован отрезок от Герцена до Чкалова. Пока на этот участок могут проехать автомобили. Во время фрезеровки полотна дорога будет полностью перекрыта.

Параллельно подрядчик ведет работы на улице Боткина. Там ремонтируют проезд к детскому саду.

– Погода ставит нас в сложные условия. Сроки на ремонт очень сжатые. Надеемся, что подрядчик справится и закончит работы в срок, – дополнила Олеся Минеева.

Всего в списке третьего этапа ремонта дорог 9 объектов. Для благоустройства были отобраны самые проблемные перекрестки и проезды к социальным объектам. Срок окончания работ на всех объектах – 15 ноября, отметили в пресс-службе администрации города.



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