Медиарейтинги губернаторов
 

Медиарейтинги губернаторов

04.09.2020, 16:01, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В августе 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

37 831

313 529,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 388

129 191,9

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 552

41 003,0

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 122

26 687,0

5

+4

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 332

26 679,3

6

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 801

25 980,2

7

+8

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 653

23 381,1

8

-2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 567

22 505,8

9

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 585

20 318,4

10

-2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 311

19 372,2

11

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 791

18 752,2

12

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 340

15 509,0

13

+1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 762

15 317,6

14

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 741

9 489,5

15

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 781

9 001,0

16

-9

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 813

7 800,1

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 036

5 800,1

18

0

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 599

5 122,6

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным актера Николая Губенко. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данные о возможности второй волны коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги городской программы по субсидированию малого и среднего бизнеса. Также сообщалось, что вторую очередь транспортной развязки на Киевском шоссе возле станции метро “Саларьево” Сокольнической линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также СМИ сообщали, что игроки футбольного клуба “Химки” обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Губернатор Андрей Воробьев встретился с фермерами, приехавшими на Всероссийский гастрономический фестиваль. Андрей Воробьев обсудил с сыроварами и фермерами меры поддержки, которые необходимы сейчас малому бизнесу. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей.
В Московской области с 24 августа отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Тверской области прошел День льняного поля-2020, участникам мероприятия приветствие направил губернатор Игорь Руденя. Открытие нового комплекса Тверского суворовского военного училища запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Также СМИ сообщали, что проект реновации “Морозовского городка” в Твери обсуждался на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Помимо этого, губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных обсудили создание в Твери особой экономической зоны “Эммаусс”.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+8).
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме, при котором обрушились несколько этажей. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Пострадавшим при взрыве в доме в Ярославле выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Главы регионов в августе 2020 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

37 831

313 529,9

2

+6

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

18 696

160 298,5

3

-1

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

14 343

159 408,1

4

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 388

129 191,9

5

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 074

126 687,4

6

+4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

13 804

93 580,2

7

+4

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

12 511

80 907,0

8

+6

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 800

76 281,6

9

-4

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

17 978

75 150,6

10

+6

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

12 857

72 721,7

11

+4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

7 228

67 713,0

12

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 125

66 644,3

13

-6

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

12 100

63 380,1

14

+17

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

6 993

48 860,3

15

+10

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 848

48 345,9

16

+7

УЙБА Владимир Викторович

Коми

7 021

46 872,5

17

+3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 627

44 244,3

18

+15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

5 638

43 074,9

19

-7

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

5 951

42 389,3

20

-7

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 552

41 003,0

21

+24

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 838

40 673,3

22

-3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 259

38 489,4

23

-17

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 871

37 406,4

24

-7

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

8 600

37 164,0

25

-4

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 714

36 902,9

26

-4

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

4 777

34 023,2

27

+8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 496

32 798,1

28

-10

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 205

32 030,2

29

+10

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 079

28 712,1

30

-4

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 137

26 803,8

31

-7

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

7 147

26 790,9

32

-5

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 122

26 687,0

33

+23

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 332

26 679,3

34

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 801

25 980,2

35

+14

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 377

24 003,1

36

+42

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

2 401

23 763,2

37

-8

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 416

23 652,4

38

-6

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

4 845

23 445,2

39

+27

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 653

23 381,1

40

+20

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 691

22 931,0

41

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 567

22 505,8

42

+2

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 685

22 221,0

43

-6

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 387

21 275,2

44

-16

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 874

20 840,4

45

+12

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 585

20 318,4

46

-8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 121

20 296,9

47

-1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 930

20 014,0

48

-18

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 082

19 843,0

49

+13

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 633

19 414,0

50

+2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 311

19 372,2

51

-10

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 328

19 235,7

52

+2

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 079

19 013,3

53

-13

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 452

18 965,1

54

+19

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 537

18 892,1

55

+8

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 791

18 752,2

56

-8

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

5 663

17 145,1

57

-6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 598

16 868,0

58

-5

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 382

16 302,0

59

-12

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

5 085

15 599,0

60

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 340

15 509,0

61

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 762

15 317,6

62

-4

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 134

13 733,0

63

-27

УСС Александр Викторович

Красноярский край

3 743

12 933,1

64

+10

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 754

11 859,0

65

+2

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 950

11 652,2

66

+14

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

2 013

10 501,0

67

-2

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 053

10 334,0

68

+3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 651

10 184,0

69

-14

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 335

9 708,4

70

-9

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 741

9 489,5

71

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 781

9 001,0

72

-3

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

2 120

8 953,2

73

-5

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 017

8 040,2

74

+1

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

1 855

7 822,7

75

-32

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 813

7 800,1

76

0

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 432

7 558,1

77

-7

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

1 188

7 428,1

78

+7

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 092

6 082,0

79

+2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 036

5 800,1

80

+3

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 242

5 738,0

81

+1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 599

5 122,6

82

-32

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

938

4 722,0

83

+1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

848

4 433,0

84

-5

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 007

4 250,0

85

-8

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

1 317

3 159,2


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