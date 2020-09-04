Медиарейтинги губернаторов

04.09.2020, 16:01, Детали

Теги: Миронов, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В августе 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 37 831 313 529,9 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 388 129 191,9 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 552 41 003,0 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 122 26 687,0 5 +4 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 5 332 26 679,3 6 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 801 25 980,2 7 +8 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 653 23 381,1 8 -2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 567 22 505,8 9 +1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 585 20 318,4 10 -2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 311 19 372,2 11 +2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 791 18 752,2 12 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 340 15 509,0 13 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 762 15 317,6 14 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 741 9 489,5 15 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 781 9 001,0 16 -9 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 813 7 800,1 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 036 5 800,1 18 0 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 599 5 122,6

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным актера Николая Губенко. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данные о возможности второй волны коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги городской программы по субсидированию малого и среднего бизнеса. Также сообщалось, что вторую очередь транспортной развязки на Киевском шоссе возле станции метро “Саларьево” Сокольнической линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также СМИ сообщали, что игроки футбольного клуба “Химки” обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Губернатор Андрей Воробьев встретился с фермерами, приехавшими на Всероссийский гастрономический фестиваль. Андрей Воробьев обсудил с сыроварами и фермерами меры поддержки, которые необходимы сейчас малому бизнесу. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей.

В Московской области с 24 августа отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Тверской области прошел День льняного поля-2020, участникам мероприятия приветствие направил губернатор Игорь Руденя. Открытие нового комплекса Тверского суворовского военного училища запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Также СМИ сообщали, что проект реновации “Морозовского городка” в Твери обсуждался на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Помимо этого, губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных обсудили создание в Твери особой экономической зоны “Эммаусс”.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+8).

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме, при котором обрушились несколько этажей. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Пострадавшим при взрыве в доме в Ярославле выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Главы регионов в августе 2020 года: