Медиарейтинги губернаторов
04.09.2020, 16:01, Детали
Теги: Миронов, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В августе 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
37 831
|
313 529,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 388
|
129 191,9
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 552
|
41 003,0
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 122
|
26 687,0
|
5
|
+4
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 332
|
26 679,3
|
6
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 801
|
25 980,2
|
7
|
+8
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 653
|
23 381,1
|
8
|
-2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 567
|
22 505,8
|
9
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 585
|
20 318,4
|
10
|
-2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 311
|
19 372,2
|
11
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 791
|
18 752,2
|
12
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 340
|
15 509,0
|
13
|
+1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 762
|
15 317,6
|
14
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 741
|
9 489,5
|
15
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 781
|
9 001,0
|
16
|
-9
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 813
|
7 800,1
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 036
|
5 800,1
|
18
|
0
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 599
|
5 122,6
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным актера Николая Губенко. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данные о возможности второй волны коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги городской программы по субсидированию малого и среднего бизнеса. Также сообщалось, что вторую очередь транспортной развязки на Киевском шоссе возле станции метро “Саларьево” Сокольнической линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также СМИ сообщали, что игроки футбольного клуба “Химки” обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Губернатор Андрей Воробьев встретился с фермерами, приехавшими на Всероссийский гастрономический фестиваль. Андрей Воробьев обсудил с сыроварами и фермерами меры поддержки, которые необходимы сейчас малому бизнесу. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей.
В Московской области с 24 августа отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В Тверской области прошел День льняного поля-2020, участникам мероприятия приветствие направил губернатор Игорь Руденя. Открытие нового комплекса Тверского суворовского военного училища запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Также СМИ сообщали, что проект реновации “Морозовского городка” в Твери обсуждался на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Помимо этого, губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных обсудили создание в Твери особой экономической зоны “Эммаусс”.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+8).
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме, при котором обрушились несколько этажей. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Пострадавшим при взрыве в доме в Ярославле выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Главы регионов в августе 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
37 831
|
313 529,9
|
2
|
+6
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
18 696
|
160 298,5
|
3
|
-1
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
14 343
|
159 408,1
|
4
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 388
|
129 191,9
|
5
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 074
|
126 687,4
|
6
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
13 804
|
93 580,2
|
7
|
+4
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
12 511
|
80 907,0
|
8
|
+6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 800
|
76 281,6
|
9
|
-4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
17 978
|
75 150,6
|
10
|
+6
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 857
|
72 721,7
|
11
|
+4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 228
|
67 713,0
|
12
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 125
|
66 644,3
|
13
|
-6
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
12 100
|
63 380,1
|
14
|
+17
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
6 993
|
48 860,3
|
15
|
+10
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 848
|
48 345,9
|
16
|
+7
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
7 021
|
46 872,5
|
17
|
+3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 627
|
44 244,3
|
18
|
+15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 638
|
43 074,9
|
19
|
-7
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
5 951
|
42 389,3
|
20
|
-7
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 552
|
41 003,0
|
21
|
+24
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 838
|
40 673,3
|
22
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 259
|
38 489,4
|
23
|
-17
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 871
|
37 406,4
|
24
|
-7
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
8 600
|
37 164,0
|
25
|
-4
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 714
|
36 902,9
|
26
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
4 777
|
34 023,2
|
27
|
+8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 496
|
32 798,1
|
28
|
-10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 205
|
32 030,2
|
29
|
+10
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 079
|
28 712,1
|
30
|
-4
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 137
|
26 803,8
|
31
|
-7
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
7 147
|
26 790,9
|
32
|
-5
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 122
|
26 687,0
|
33
|
+23
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 332
|
26 679,3
|
34
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 801
|
25 980,2
|
35
|
+14
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 377
|
24 003,1
|
36
|
+42
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
2 401
|
23 763,2
|
37
|
-8
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 416
|
23 652,4
|
38
|
-6
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
4 845
|
23 445,2
|
39
|
+27
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 653
|
23 381,1
|
40
|
+20
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 691
|
22 931,0
|
41
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 567
|
22 505,8
|
42
|
+2
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 685
|
22 221,0
|
43
|
-6
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 387
|
21 275,2
|
44
|
-16
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 874
|
20 840,4
|
45
|
+12
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 585
|
20 318,4
|
46
|
-8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 121
|
20 296,9
|
47
|
-1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 930
|
20 014,0
|
48
|
-18
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 082
|
19 843,0
|
49
|
+13
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 633
|
19 414,0
|
50
|
+2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 311
|
19 372,2
|
51
|
-10
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 328
|
19 235,7
|
52
|
+2
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 079
|
19 013,3
|
53
|
-13
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 452
|
18 965,1
|
54
|
+19
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 537
|
18 892,1
|
55
|
+8
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 791
|
18 752,2
|
56
|
-8
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
17 145,1
|
57
|
-6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 598
|
16 868,0
|
58
|
-5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 382
|
16 302,0
|
59
|
-12
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
5 085
|
15 599,0
|
60
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 340
|
15 509,0
|
61
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 762
|
15 317,6
|
62
|
-4
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 134
|
13 733,0
|
63
|
-27
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
3 743
|
12 933,1
|
64
|
+10
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 754
|
11 859,0
|
65
|
+2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 950
|
11 652,2
|
66
|
+14
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 013
|
10 501,0
|
67
|
-2
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 053
|
10 334,0
|
68
|
+3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 651
|
10 184,0
|
69
|
-14
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 335
|
9 708,4
|
70
|
-9
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 741
|
9 489,5
|
71
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 781
|
9 001,0
|
72
|
-3
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 120
|
8 953,2
|
73
|
-5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 017
|
8 040,2
|
74
|
+1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
1 855
|
7 822,7
|
75
|
-32
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 813
|
7 800,1
|
76
|
0
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 432
|
7 558,1
|
77
|
-7
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
1 188
|
7 428,1
|
78
|
+7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 092
|
6 082,0
|
79
|
+2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 036
|
5 800,1
|
80
|
+3
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 242
|
5 738,0
|
81
|
+1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 599
|
5 122,6
|
82
|
-32
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
938
|
4 722,0
|
83
|
+1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
848
|
4 433,0
|
84
|
-5
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 007
|
4 250,0
|
85
|
-8
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
1 317
|
3 159,2
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