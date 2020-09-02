Музыкальные школы продолжают набор на новый учебный год
 

Музыкальные школы продолжают набор на новый учебный год

02.09.2020, 15:57, Объявления
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Детская школа искусств №5 приглашает рыбинцев на обучение по направлению «Ударные инструменты».

Накануне учебного года учреждение дополнительного образования культуры получило новую ударную установку и ксилофон.

Новые ударные инструменты поступили в детскую школу искусств №5 при содействии департамента культуры Ярославской области в подарок от Министерства культуры РФ. Специалисты называют их редкими – большой, малый барабаны и ксилофон.

– С этого года вводим в школе обучение по классу ксилофона. В классе помимо новой ударной установки будет ксилофон и малый оркестровый барабан. Факультативно, с теми, кто захочет, будем изучать перкуссию – ударные инструменты народов мира, – рассказал преподаватель класса ударных инструментов ДШИ №5 Станислав Тупицын.

Помимо традиционных музыкальных инструментов, в арсенале преподавателя – кубинские барабаны, латиноамериканские, арабские, турецкие ударные инструменты.

Начальное музыкальное образование по классу «Ударные инструменты» можно получить только в двух школах Ярославской области. Такое направление есть в одной из школ Ярославля, и в ДШИ №5.

– По классу ударных инструментов у нас ведется набор в группу из 15 человек на бюджетной основе, это дети. Есть также отделение платных услуг, заниматься на котором могут все желающие от трех лет и далее без ограничений по возрасту, – пояснила Евгения Филиппова, директор детской школы искусств №5.

В целом школа искусств продолжает набор учащихся на новый учебный год. Не только на традиционные направления, но и уникальные. Например, единственное в городе отделение народной хореографии.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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