Школьники Заволжья-1 смогут доехать до новой школы без пересадок

31.08.2020, 15:00, Новости

Теги: Образование, Транспорт

Для учеников новой школы №4 на улице Тракторной, проживающих в микрорайоне Завольжье-1, изменят движение автобусных маршрутов №8 и №19 – по одному рейсу на каждом.

1 сентября в Рыбинске открывается новая школа на улице Тракторной. В связи с этим необходимо обеспечить транспортное сообщение для детей Заволжья-1, чтобы они имели возможность доехать до школы и вернуться обратно на общественном транспорте без пересадок.

– Мы провели большую работу с департаментом образования, определили детей, которым необходимо будет ездить в школу на улице Тракторной, их на данный момент 15 человек. Этого недостаточно для организации полноценного маршрута, поэтому принято решение о пересмотре действующих в Заволжье-1 и Заволжье-2 маршрутов. Возить школьников будут маршруты №8 и №19. Подчеркну, изменения коснуться только одного рейса на каждом маршруте, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В утреннее время маршрут №19 будет двигаться в сторону школы на улице Тракторной. Он будет выдвигаться в 7:00 от Соборной площади, далее по Заволжью-1, Заволжью-2 и прибывать к школе в 7:45. На восьмом маршруте, который будет доставлять детей из новой школы в Заволжье-1, также будет один рейс, который будет на остановке у школы в 15 часов. Время согласовано с департаментом образования.

Для обеспечения транспортного сообщения школьников выбраны социальные маршруты, на которых действуют проездные и сохраняются льготы.

Жителей, которые пользуются этими маршрутами, просят отнестись к нововведению с пониманием и своевременно ознакомиться с новым расписанием: продолжительность «школьного» рейса по времени составит около часа.

В ближайшее время будет пересмотрено и размещение остановочных пунктов на улице Пестеля, они будут располагаться ближе к школе. В течение двух недель остановки будут перенесены.

Кроме того, с 1 сентября в тестовом режиме начнет действовать троллейбусный маршрут №7 «Улица Расторгуева – Железнодорожный вокзал».

По новой схеме троллейбусы будут двигаться до конца октября.

Два месяца пассажиропоток на двух тестовых маршрутах №2 и №7 будут мониторить.

Как и «двойка», маршрут №7 «Улица Расторгуева – Железнодорожный вокзал» будет работать в будние дни – с понедельника по пятницу.

Время отправления от ул. Расторгуева: 5:48, 6:20, 7:00, 7:31, 8:10, 8:44, 9:44, 9:55, 10:27, 11:04, 11:43, 12:15, 12:56, 14:05, 14:41, 15:19, 15:51, 16:28, 17:04

Время отправления от Ж/д вокзала: 6:10, 6:54,7:34, 8:05, 8:44, 9:18, 10:29, 11:01, 11:38, 12:17, 12:49, 13:30, 14:39, 15:15, 15:53, 16:25, 17:02, 17:38.