В Рыбинске завершаются работы по школьному проекту «Решаем вместе»

20.08.2020, 12:31, Новости

Теги: Бюджет, Образование

В Рыбинске в школе №23 завершился ремонт актового зала-столовой.

Школьное помещение отремонтировали в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению школьного инициативного бюджетирования.

Школьное инициативное бюджетирование как одно из направлений губернаторского проекта «Решаем вместе!» в этом году реализуется впервые. В пилотном проекте участвуют пять учебных заведений области, два из которых рыбинские – школы №23 и № 30. На воплощение идей школьников выделено по 1,0 млн. рублей. В 30 школе объектом благоустройства ребята выбрали школьный стадион, а именно обустройство беговой дорожки. В 23 школе в ходе голосования школьники остановили свой выбор на ремонте актового зала, который совмещен с помещением столовой.

– Ребята сами определили, что нужно в рамках школы благоустроить, разрабатывали проекты и на конкурсной основе определяли победителя, – рассказала Ольга Фокина, заместитель директора школы №23. – Проект необычный, но получилось очень здорово. Актовый зал, можно сказать, «сердце» школы, здесь проходит большинство совместных мероприятий.

В актовом зале-столовой отремонтировали пол, стены, сделали специальный экран под проектор и заменили систему освещения. В концепции проекта ребята учли и создание комфортных условий пребывания, и наличие современных технических решений. Дизайн-проект и расчеты по затратам помогал составлять куратор.

– Для нас это центральное место в школе. Здесь линейки проходят, памятные мероприятия, праздники. В целом хотели расширить пространство, чтобы все ученики помещались. Цветовое решение для стен выбирали также на основе голосования, – поделилась Арина Романова, ученица 10 класса.

Учащиеся оценили возможности нового школьного проекта и уже строят планы на будущее по благоустройству своей школы, отметили в пресс-службе администрации города.