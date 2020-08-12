В Рыбинске дополнительно отремонтируют 9 участков автодорог

12.08.2020, 15:06, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Транспорт

В этом году из федерального бюджета Рыбинску дополнительно направлены 100 миллионов рублей.

Это позволяет дополнительно отремонтировать девять участков автомобильных дорог. Для ремонта выбраны самые проблемные перекрестки и проезды к детским учреждениям.

– На сегодняшний день Рыбинск не входит ни в одну агломерацию, не подпадает ни под программу развития малых городов, ни под программу «Безопасные и качественные дороги», но на уровне федерации был положительно решен вопрос по дополнительному финансированию. Сейчас на ремонт рыбинских дорог направлены 100 миллионов из федерального бюджета, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Частично эти средства были направлены на создание дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на подходах и подъездах к новой школе на улице Тракторной. На этой неделе будут объявлены торги на оставшуюся сумму – 75 миллионов рублей. К ремонту запланированы девять участков автодорог в разных микрорайонах города, состояние которых специалисты определили как наиболее проблемное.

– Мы понимаем, что потребность в ремонте гораздо больше. В городе остается еще много проблемных дорог и участков. На фоне отремонтированных основных магистралей центра города есть вопросы по второстепенным улицам – Бородулина, Радищева, Карякинской. Планы по их ремонту тоже есть, но сейчас приоритет отдаем микрорайонам. По большей части выбраны для ремонта проезды к детским учреждениям, – отметил Алексей Рябченков.

улица Звёздная,

перекресток Переборского тракта и дамбы шлюз,

проезд от дома до №40 до дома №28 по улице 50 лет ВЛКСМ (проезд к реабилитационному центру «Здоровье»),

улица Ак. Губкина от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов,

проезд к детским садам по улице Боткина от дома №16а по улице Гагарина,

проезд от улицы Ворошилова до дома № 27 по проспекту Мира,

улица Кирова на участке от улицы Чкалова до улицы Герцена,

улица Чебышева (от улицы Буксирной до дома №31 по улице Чебышева),

улица Черняховского (от улицы Звездной до дома №10 по улице Черняховского).

На данных участках предусмотрен ремонт тротуаров и проездов. На перекресте Переборского тракта и дамбы шлюз будет организовано уширение дороги с выделением полосы для поворота в направлении микрорайона Волжский. Это позволит сократить время проезда перекрестка. А также будет выполнен ремонт самого перекрестка.

Ремонтные работы начнутся в сентябре. Это связано с необходимостью провести процедуры по определению подрядчика.