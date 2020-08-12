В Рыбинске дополнительно отремонтируют 9 участков автодорог
 

В Рыбинске дополнительно отремонтируют 9 участков автодорог

12.08.2020, 15:06, Новости
Теги: , ,

В этом году из федерального бюджета Рыбинску дополнительно направлены 100 миллионов рублей.

Это позволяет дополнительно отремонтировать девять участков автомобильных дорог. Для ремонта выбраны самые проблемные перекрестки и проезды к детским учреждениям.

– На сегодняшний день Рыбинск не входит ни в одну агломерацию, не подпадает ни под программу развития малых городов, ни под программу «Безопасные и качественные дороги», но на уровне федерации был положительно решен вопрос по дополнительному финансированию. Сейчас  на ремонт рыбинских дорог направлены 100 миллионов  из федерального бюджета, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Частично эти средства были направлены на  создание  дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на подходах и подъездах к новой школе на улице Тракторной. На этой неделе будут объявлены торги на оставшуюся сумму – 75 миллионов рублей. К ремонту запланированы девять участков автодорог в разных микрорайонах города, состояние которых специалисты определили как наиболее проблемное.

– Мы понимаем, что потребность в ремонте гораздо больше. В городе  остается еще много проблемных  дорог и участков. На фоне отремонтированных основных магистралей центра города есть вопросы по второстепенным  улицам – Бородулина, Радищева, Карякинской. Планы по их ремонту тоже есть, но сейчас приоритет отдаем микрорайонам. По большей части выбраны для ремонта проезды к детским учреждениям, – отметил Алексей Рябченков.

  • улица Звёздная,
  • перекресток Переборского тракта и дамбы шлюз,
  • проезд  от дома до №40 до дома №28  по улице  50 лет ВЛКСМ (проезд к  реабилитационному центру «Здоровье»),
  • улица Ак. Губкина от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов,
  • проезд к детским садам  по улице Боткина от дома №16а по улице Гагарина,
  • проезд от улицы Ворошилова до дома № 27 по проспекту Мира,
  • улица Кирова на участке от улицы  Чкалова до улицы Герцена,
  • улица Чебышева (от улицы Буксирной до дома №31 по  улице Чебышева),
  • улица Черняховского (от улицы Звездной до  дома №10 по улице Черняховского).

На данных участках предусмотрен ремонт тротуаров и проездов. На перекресте Переборского тракта и дамбы шлюз будет организовано уширение  дороги с выделением полосы для поворота в направлении  микрорайона Волжский. Это позволит сократить время проезда перекрестка. А также будет выполнен ремонт самого перекрестка.

Ремонтные работы начнутся в сентябре. Это связано с необходимостью провести процедуры по определению подрядчика.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Рыбинске продолжаются работы по благоустройству

08.08 / Финансовая поддержка семей при рождении детей

07.08 / В Рыбинске пройдет выставка классической и исторической автотехники

06.08 / В Рыбинске определят востребованный у жителей троллейбусный маршрут

03.08 / Водитель такси выполнил доставку из Рыбинского района в Геленджик

30.07 / Депутат причина конфликта

28.07 / В Рыбинске в 2021 году планируют благоустроить всего 10 дворов

23.07 / В Рыбинске оборудуют бассейн спортшколы №3

23.07 / В Рыбинске построили ясли

22.07 / В Рыбинске решили призвать к дисциплине перевозчиков, а администрацию к ответу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска