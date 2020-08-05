Рыбинцы могут помочь нуждающимся детям подготовиться к школе
 

Рыбинцы могут помочь нуждающимся детям подготовиться к школе

05.08.2020, 14:14, Помоги
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В Рыбинске пройдет благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу».

В ходе акции любой желающий может оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция стартует 10 августа.

Для подготовки к школе требуется одежда, обувь, рюкзаки, ранцы, сумки, канцелярские принадлежности, спортивная одежда и инвентарь, товары для творчества, книги и т.д. Вещи обязательно должны быть новыми.

– Собранную помощь мы передадим в малообеспеченные семьи, где есть дети школьного возраста, а также в многодетные семьи. В ходе акции в прошлом году помогли подготовиться к школе 192 ребятам, 16 из которых пошли в первый класс, – рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Ольга Веселова. – Акция получила поддержку у простых горожан, свой вклад внесли и промышленные предприятия города.

Желающие принять участие в акции «Поможем детям собраться в школу», могут приносить вещи и канцелярские принадлежности в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска по адресу: ул. Крестовая, 77, кабинет 20. Телефоны для справок: (4855) 290-233, 290-237, 290-238 и 290-240.

Акция продлится до 31 августа, отметили в пресс-службе администрации города.



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