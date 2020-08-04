В Рыбинске подвели итоги основного этапа ЕГЭ
 

В Рыбинске подвели итоги основного этапа ЕГЭ

04.08.2020, 16:29, Новости
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Департамент образования Рыбинска подвел итоги Единого государственного экзамена 2020 года.

Максимальный результат по одному из выбранных предметов получили шесть выпускников. Это представители школ №№ 1, 27 и лицея №2. Учащиеся 21 школы и лицея №2 повторили свой результат и набрали 200 баллов по двум предметам.

В целом экзаменационная кампания прошла ровно без организационно-технологических сбоев с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности. Несмотря на то, что учебный год заканчивался в дистанционном формате, на результатах испытаний это не отразилось. Как показал анализ предварительных результатов, они сопоставимы с прошлыми годами, – рассказала координатор единого государственного экзамена в Рыбинске Ирина Исаева. – В сложных условиях образовательными учреждениями-пунктами проведения экзаменов четко проведена процедура сдачи ЕГЭ.

Всего к сдаче ЕГЭ были допущены 739 человек. 171 выпускник набрал по каждой сдаваемой дисциплине свыше 90 баллов.

48% выпускников сдавали обществознание, 21% выбрал физику. На остальные предметы выбор учеников составил менее 20%, например, географию сдали 2,2%. По одному старшекласснику не преодолели минимальный порог и не набрали необходимого количества баллов по предметам «русский язык» и «литература». Есть не преодолевшие минимальный порог и по другим предметам. Наибольшие сложности у экзаменующихся вызвала химия. Ее для продолжения обучения выбрали 78 человек, 19 не справились с заданиями. Но по этому предмету 4 участника ЕГЭ набрали свыше 90 баллов, есть и 100-бальник.

Всего в Рыбинске в этом году 812 выпускников. 73 выпускника не запланировали поступление в вузы и не сдавали экзамены, все они получили аттестат о среднем общем образовании. Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 03 июля по 25 июля. С 3 по 8 августа – дополнительный период сдачи ЕГЭ. Итоговые экзамены сдают выпускники, не попавшие в основной этап по объективным причинам.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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