Берегоукрепление на Стрелке: этап заключения нового контракта
 

Берегоукрепление на Стрелке: этап заключения нового контракта

20.07.2020, 14:54, Новости
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В Рыбинске после корректировки проекта будет заключен новый контракт на работы по берегоукреплению в Казанском микрорайоне.

Это делается для того, чтобы приступить к реализации измененного проекта, в котором учтены предложения членов градостроительного совета и ВООПИиК.

Год назад на уровне руководства города и архитектурного сообщества было принято решение внести изменения в существующий проект по строительству берегоукрепления в Казанском микрорайоне.

– И мы, и архитекторы сошлись во мнении, что проект должен быть доработан. Было решено вписать техническую часть берегоукрепления в исторический контекст района Стрелки. Новый проект прошел государственную экспертизу. Сейчас мы обязаны по закону расторгнуть с подрядчиком контракт, чтобы выставить на торги доработанный проект и продолжить работы. Это сложная процедура, но без этого никак, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Контракт с подрядной организацией, которая выполняла весь последний год забивку свай, расторгается по обоюдному согласию. После этого начнется подготовка к новому аукциону.

– Выиграть конкурс может и старый подрядчик. Но может прийти и новый, предложив лучшие условия для Рыбинска, – пояснил начальник управления строительства Георгий Киреев.

Новый проект предполагает понижение отметки верхнего ростверка; очистку от грунта и сохранение каменной наброски; восстановление «екатерининских» лестниц; сохранение грота, монтаж оборудования системы водоотведения грунтовых вод на двух участках берегоукрепления, отметили в пресс-служба администрации города.



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