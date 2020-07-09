Медиарейтинг губернаторов

09.07.2020, 15:34, Детали

Теги: Миронов, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В июне 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 59 130 604 156,8 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 27 320 204 253,9 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 577 60 581,8 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 867 32 458,2 5 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 547 31 523,6 6 +10 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 534 25 166,2 7 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 608 23 669,0 8 0 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 510 19 745,0 9 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 126 19 084,0 10 +4 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 778 18 695,1 11 -4 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 801 18 347,2 12 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 360 18 125,9 13 -3 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 098 17 108,0 14 -5 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 101 14 596,1 15 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 464 14 509,1 16 -1 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 4 282 13 862,1 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 451 9 144,0 18 0 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 707 6 035,3

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня. Мэр столицы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровке, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдал свой голос в электронном виде, протестировав подобный формат.

В Москве с 23 июня заработают рестораны и кафе, библиотеки, детские сады и спортивные объекты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщив об очередном этапе снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. Градоначальник подчеркнул, что решения о последующих послаблениях, в частности, об отмене запрета на массовые мероприятия, будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых ослаблениях карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона проголосовать по поправкам к Конституции. Порядка 5,8 млн жителей Московской области могут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. В регионе будут работать 4,1 тыс. избирательных участков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Химках проверил готовность участковых избирательных комиссий к голосованию по поправкам к Конституции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным, министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом открыл рабочее движение на 23-километровом участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев открыл новый комплекс по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году “Нашествие” проводиться на территории региона не будет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Губернатор Игорь Руденя и Министр МЧС России Евгений Зиничев провели в Твери координационное совещание о готовности территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали государственный контракт на строительство новой детской областной клинической больницы и заложили первый камень в ознаменование строительства ДОКБ.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Тамбовской области Александра Никитина (+10) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+4).

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на COVID-19 после того, как заболел его первый заместитель, результаты анализа оказались отрицательными.

Главы регионов в июне 2020 года: