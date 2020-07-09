Медиарейтинг губернаторов
09.07.2020, 15:34, Детали
Теги: Миронов, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В июне 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
59 130
|
604 156,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
27 320
|
204 253,9
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 577
|
60 581,8
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 867
|
32 458,2
|
5
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 547
|
31 523,6
|
6
|
+10
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 534
|
25 166,2
|
7
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 608
|
23 669,0
|
8
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 510
|
19 745,0
|
9
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 126
|
19 084,0
|
10
|
+4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 778
|
18 695,1
|
11
|
-4
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 801
|
18 347,2
|
12
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 360
|
18 125,9
|
13
|
-3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 098
|
17 108,0
|
14
|
-5
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 101
|
14 596,1
|
15
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 464
|
14 509,1
|
16
|
-1
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 282
|
13 862,1
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 451
|
9 144,0
|
18
|
0
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 707
|
6 035,3
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня. Мэр столицы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровке, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдал свой голос в электронном виде, протестировав подобный формат.
В Москве с 23 июня заработают рестораны и кафе, библиотеки, детские сады и спортивные объекты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщив об очередном этапе снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. Градоначальник подчеркнул, что решения о последующих послаблениях, в частности, об отмене запрета на массовые мероприятия, будут зависеть от эпидемиологической обстановки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых ослаблениях карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона проголосовать по поправкам к Конституции. Порядка 5,8 млн жителей Московской области могут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. В регионе будут работать 4,1 тыс. избирательных участков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Химках проверил готовность участковых избирательных комиссий к голосованию по поправкам к Конституции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным, министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом открыл рабочее движение на 23-километровом участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев открыл новый комплекс по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году “Нашествие” проводиться на территории региона не будет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Губернатор Игорь Руденя и Министр МЧС России Евгений Зиничев провели в Твери координационное совещание о готовности территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали государственный контракт на строительство новой детской областной клинической больницы и заложили первый камень в ознаменование строительства ДОКБ.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Тамбовской области Александра Никитина (+10) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+4).
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на COVID-19 после того, как заболел его первый заместитель, результаты анализа оказались отрицательными.
Главы регионов в июне 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
59 130
|
604 156,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
27 320
|
204 253,9
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 087
|
163 974,6
|
4
|
+2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11 369
|
124 028,3
|
5
|
-1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
17 747
|
118 358,0
|
6
|
+2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
24 599
|
108 337,2
|
7
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
14 219
|
102 070,8
|
8
|
-3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
13 647
|
95 914,3
|
9
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
14 071
|
86 829,7
|
10
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 429
|
86 656,7
|
11
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 043
|
83 493,2
|
12
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 339
|
73 378,6
|
13
|
+6
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
11 166
|
65 485,6
|
14
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 577
|
60 581,8
|
15
|
+12
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 920
|
54 611,2
|
16
|
+1
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
7 739
|
53 486,3
|
17
|
+3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 511
|
52 111,8
|
18
|
0
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
6 034
|
51 982,5
|
19
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
6 496
|
49 633,0
|
20
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 773
|
49 324,7
|
21
|
+19
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
8 790
|
45 868,1
|
22
|
0
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 650
|
43 745,2
|
23
|
+10
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 733
|
42 124,3
|
24
|
+12
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 652
|
42 009,2
|
25
|
-4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 839
|
41 776,0
|
26
|
-3
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 226
|
41 282,7
|
27
|
+8
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 826
|
39 517,1
|
28
|
+10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 195
|
37 701,3
|
29
|
-5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 462
|
37 135,4
|
30
|
-2
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 843
|
36 260,9
|
31
|
+1
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 473
|
35 896,1
|
32
|
+10
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 447
|
32 770,8
|
33
|
-4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 867
|
32 458,2
|
34
|
+11
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 166
|
32 270,7
|
35
|
-4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 547
|
31 523,6
|
36
|
+12
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 388
|
31 151,1
|
37
|
-12
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 790
|
30 844,2
|
38
|
-12
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
7 090
|
29 613,0
|
39
|
-25
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 656
|
29 193,5
|
40
|
+3
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 333
|
28 162,0
|
41
|
+9
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 274
|
27 959,6
|
42
|
-8
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 549
|
26 304,1
|
43
|
+3
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 617
|
25 761,1
|
44
|
+17
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 798
|
25 720,0
|
45
|
-8
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 355
|
25 686,3
|
46
|
+25
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 534
|
25 166,2
|
47
|
-8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 783
|
24 659,5
|
48
|
-4
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 884
|
23 973,2
|
49
|
-8
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 608
|
23 669,0
|
50
|
+15
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 516
|
21 646,4
|
51
|
+3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 608
|
20 439,9
|
52
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 510
|
19 745,0
|
53
|
+5
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 126
|
19 084,0
|
54
|
+9
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 778
|
18 695,1
|
55
|
+15
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
2 885
|
18 618,0
|
56
|
-9
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 801
|
18 347,2
|
57
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 360
|
18 125,9
|
58
|
-1
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
2 103
|
17 562,0
|
59
|
+7
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 208
|
17 319,0
|
60
|
-7
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 098
|
17 108,0
|
61
|
+13
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 719
|
16 701,0
|
62
|
+2
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 762
|
16 024,2
|
63
|
-8
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 926
|
15 198,0
|
64
|
-8
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
1 601
|
14 824,0
|
65
|
-13
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 101
|
14 596,1
|
66
|
-4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 464
|
14 509,1
|
67
|
+2
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 998
|
14 132,0
|
68
|
-1
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 282
|
13 862,1
|
69
|
+4
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 957
|
13 682,0
|
70
|
+7
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 593
|
11 517,0
|
71
|
-3
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 169
|
11 463,6
|
72
|
+8
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 581
|
10 555,0
|
73
|
-1
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 504
|
10 513,0
|
74
|
-15
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 450
|
9 488,8
|
75
|
-45
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 414
|
9 304,1
|
76
|
+9
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 606
|
9 214,0
|
77
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 451
|
9 144,0
|
78
|
-29
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 816
|
8 758,0
|
79
|
-4
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 582
|
7 949,6
|
80
|
+2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 328
|
7 344,0
|
81
|
-3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 154
|
7 262,0
|
82
|
-1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 443
|
6 844,8
|
83
|
+1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 343
|
6 454,0
|
84
|
-1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 707
|
6 035,3
|
85
|
-6
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
534
|
2 231,0
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