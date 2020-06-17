Рыбинские выпускники получают аттестаты

17.06.2020, 13:10, Новости

Теги: Образование

В Рыбинске 17, 18 и 19 июня выпускники 9 и 11 классов получают школьные аттестаты.

Эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы. Вручение проходит на улице или в помещении с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических требований.

2020 год стал выпускным для 1809 девятиклассников. Каждый двадцатый из них закончил основное общее образование на одни пятерки. Среди 812 выпускников одиннадцатых классов с медалью «За особые успехи в учении» окончили школу 84 человека.

Традиционно самым богатым на медалистов стал лицей №2. Здесь 14 выпускников имеют пятерки по всем предметам в аттестате как среднее арифметическое по всем оценкам: за семестры, промежуточную аттестацию, итоговые годовые за 10 и 11 классы. На втором месте – школы №1 и №5, подготовившие по восемь медалистов. Шесть золотых выпускников в школе №32. В школах №№ 10, 23, 24, 29, 30 по 4 медалиста, по 3 медалиста в гимназии № 8, СОШ № 20, 21, 27, по 2 медалиста в СОШ № 6, 11, 12, 26, 28, 36, 44, по одному медалисту в гимназии № 18 и СОШ № 35.

– Все медалисты получают премию Главы города. Сумма составляет 2500 рублей. Медалисты, которые имеют отличные оценки по всем предметам за 10 и 11 класс отмечаются Знаком Губернатора «За особые успехи в учебе». В 2020 году это 31 человек, они получат премию Губернатора, – рассказала Светлана Смирнова, заместитель директора департамента образования.

Организацию вручения школьных аттестатов выпускникам каждая школа организует с учетом эпид.обстановки, отметили в пресс-службе администрации города.