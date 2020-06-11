В Рыбинске продолжается благоустройство по программе «Решаем вместе!»
 

В Рыбинске продолжается благоустройство по программе «Решаем вместе!»

11.06.2020, 9:31, Новости
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В Рыбинске ремонтируют подъездной путь к детской школе искусств №6.

Работы выполняют в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» по направлению «инициативное бюджетирование». Объект выбирался совместно с жителями и областным депутатом по округу.

Подходы к социальному объекту находились в неудовлетворительном состоянии. При активности горожан и депутата объект удалось включить в программу «Решаем вместе!». До конца июня подрядная организация должна завершить работы на участке протяжённостью 85 метров: уложить асфальтовое покрытие и обустроить тротуары.

– Можно сказать, что это первый этап работ на этой территории. Вблизи находится детский реабилитационный центр. Работы по приведению проездов будут продолжены при дополнительном финансировании. В результате будет полностью благоустроена территория вокруг школы, а также обеспечена доступность к реабилитационному центру, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Стоимость работ порядка 1,2 млн. рублей, 95% – это средства областного бюджета, 5% – софинансирование из местного.

– Не первый год ремонтируем дороги к социальным объектам в рамках программы «Решаем вместе!». Программа действительно работает. За период ее действия благоустроены подъездные пути к детским садам № 30 и № 71, – подчеркнула Лариса Ушакова, депутат Ярославской областной Думы. – Есть еще много объектов, по которым необходимо продолжать работу.

Следующие объекты благоустройства по линии департамента ЖКХ, транспорта и связи при содействии депутатского корпуса Ярославской областной Думы – прокладка ливневой канализации в районе школы № 32 и ремонт водоотводных каналов вдоль Переборского тракта.



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