В Рыбинске начинается прием заявок на благоустройство дворовых территорий
 

В Рыбинске начинается прием заявок на благоустройство дворовых территорий

09.06.2020, 15:15, Новости
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В Рыбинске начинается прием заявок на 2021 год по благоустройству дворовых территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Срок подачи документов – с 15 июня до 15 июля.

– Сроки подачи документов утверждены. В этом году процедура отбора проходит раньше. Это позволяет провести отбор территорий и выйти на заключение контрактов в год, предшествующий непосредственно началу работ, – пояснила директор Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Критерии оценки предложений от МКД остались прежние, относительного прошлого года изменений нет. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте администрации в разделе городское хозяйство «Благоустройство города» (http://rybinsk.ru/city-management/beauty-city). Методическую помощь и консультации можно получить в отделе благоустройства по телефону: (4855) 28-29-15.

Заявки, не попавшие в программу на этот год, могут участвовать в конкурсном отборе в 2021 году при условии подтверждения намерения.

– В департамент ЖКХ, транспорта и связи должна быть подана соответствующая заявка об актуальности намерения участия в программе. С прошлого года 11 заявок есть, но их нужно подтвердить. Все они участвуют в конкурсе на общих основаниях, но с дополнительным баллом, – подчеркнула Олеся Минеева.

24 июля общественная городская комиссия на основании рейтинга составит список дворов, который будет направлен в межведомственную комиссию при губернаторе Ярославской области. К середине августа станет окончательно известно, какие дворы войдут в программу по благоустройству на 2021 год, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.



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