Медиарейтинг губернаторов
 

Медиарейтинг губернаторов

04.06.2020, 17:13, Новости
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В мае 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

МедиаИндекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

82 990

859 423,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35 172

275 879,9

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 913

61 162,0

4

+1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

9 478

40 131,0

5

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 323

38 117,4

6

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 057

27 462,2

7

+3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 224

22 747,1

8

+6

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 353

21 006,0

9

-2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 784

20 865,0

10

-4

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 818

19 179,0

11

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 781

17 398,0

12

+4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 280

17 061,1

13

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 911

16 383,1

14

-2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 955

16 034,0

15

-2

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 050

14 641,1

16

-1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 414

11 904,0

17

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 624

8 628,0

18

-1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 569

5 910,2

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и другие ограничения, введенные в столице в связи с распространением COVID-19, до 31 мая. Кроме того, с 12 мая для граждан ввели обязательный “масочный” и “перчаточный” режим на всем транспорте, включая такси, и на всех объектах торговли. В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия, но это не означает отмену режима самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о принятом решении по постепенному выходу из режима введенных в столице ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о “втором этапе смягчения ограничений” антивирусного режима в городе. Указ о послаблениях Сергей Собянин выпустил после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции, рассказал в инстаграме глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении на территории региона “масочного режима”. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что гражданам, находящимся в общественных местах без маски, сначала будут делать замечания. На территории Московской области производятся порядка 3 миллионов медицинских масок в сутки, задача – радикально снизить цены на них, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе. Подмосковье к 18 мая будет готово к постепенному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, заявил глава региона Андрей Воробьев.
Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.

Губернатор Игорь Руденя в Ржеве возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Игорь Руденя отметил, что в День Победы жители Верхневолжья в связи с эпидемиологической ситуацией соблюдали рекомендации и принимали участие в праздничных акциях и мероприятиях онлайн. В День Волги около 10 тысяч мальков стерляди выпустили в акваторию реки в Твери в рамках зарыбления водоемов Верхневолжья, в мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. В Тверской области планируется провести тестирование жителей на антитела к коронавирусу, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В прямом эфире телеканала “Россия 24” губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы, которые интересуют жителей области в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+6), губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+4) и губернатора Смоленской области Алексея Островского (+3).
Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил режим самоизоляции в регионе до особого распоряжения. Рязанская область с 1 июня приступает к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, заявил губернатор Николай Любимов на совещании с главами муниципальных образований.
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
Президент Владимир Путин на онлайн встрече с главой Смоленской области Алексеем Островским поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона.

Главы регионов в мае 2020 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

82 990

859 423,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35 172

275 879,9

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

17 828

203 948,0

4

+5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

21 885

144 931,1

5

+1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

16 685

126 354,9

6

+2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12 609

123 035,2

7

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

15 172

110 392,4

8

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

25 902

109 092,3

9

+3

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

14 609

86 303,6

10

-6

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

11 072

83 692,0

11

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 408

83 099,4

12

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 970

78 244,0

13

-2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 601

74 963,0

14

+15

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

7 289

62 847,7

15

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 601

62 496,5

16

+3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 913

61 162,0

17

+10

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

8 604

53 447,7

18

-2

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

7 504

52 754,3

19

-4

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

9 293

51 837,3

20

+1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 748

51 181,2

21

-1

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 813

51 090,2

22

0

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 346

50 569,2

23

-5

УЙБА Владимир Викторович

Коми

6 586

48 447,7

24

-7

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 796

47 707,5

25

-1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 511

42 103,1

26

+43

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

7 408

41 116,1

27

+3

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

6 394

40 947,1

28

-5

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

6 020

40 786,2

29

+10

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

9 478

40 131,0

30

+50

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

3 981

38 529,1

31

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 323

38 117,4

32

+6

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 794

36 145,7

33

+7

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 697

35 378,5

34

0

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

6 185

34 543,6

35

-9

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 447

32 999,2

36

-5

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

6 137

32 935,0

37

-12

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 557

31 879,1

38

-10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 142

31 649,1

39

-3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 411

31 514,1

40

+8

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 864

29 336,0

41

+9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 057

27 462,2

42

+9

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 353

26 983,3

43

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 273

26 591,0

44

+5

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 166

24 831,0

45

-8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 036

24 650,5

46

+1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 687

23 938,1

47

+6

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 224

22 747,1

48

-15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 352

22 534,0

49

+32

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

3 078

21 572,0

50

-9

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 865

21 297,4

51

+9

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 353

21 006,0

52

-6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 784

20 865,0

53

-9

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 818

19 179,0

54

-12

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 035

19 022,6

55

-12

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 366

18 978,0

56

0

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 385

17 729,0

57

+22

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 989

17 400,1

58

-6

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 781

17 398,0

59

+12

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 501

17 300,9

60

+12

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 280

17 061,1

61

-4

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 241

16 694,2

62

-8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 911

16 383,1

63

-8

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 955

16 034,0

64

-19

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 001

15 674,2

65

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 008

15 083,0

66

-2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 003

14 649,0

67

-8

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 050

14 641,1

68

-1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 250

14 628,0

69

-8

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 933

14 106,1

70

-7

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

2 419

13 485,0

71

-5

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 414

11 904,0

72

-4

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 601

11 901,1

73

-11

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 279

10 535,0

74

-4

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 856

10 040,1

75

-2

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 791

9 098,0

76

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 624

8 628,0

77

-19

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 056

8 441,1

78

+4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 092

7 870,0

79

+5

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

858

7 710,0

80

-3

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 160

7 111,0

81

-6

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 683

7 024,0

82

+1

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 316

6 712,0

83

-9

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 569

5 910,2

84

+1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 099

5 688,1

85

-7

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 091

4 719,0


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