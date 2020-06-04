Медиарейтинг губернаторов
04.06.2020, 17:13, Новости
Теги: Миронов, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В мае 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
82 990
|
859 423,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35 172
|
275 879,9
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 913
|
61 162,0
|
4
|
+1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
9 478
|
40 131,0
|
5
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 323
|
38 117,4
|
6
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 057
|
27 462,2
|
7
|
+3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 224
|
22 747,1
|
8
|
+6
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 353
|
21 006,0
|
9
|
-2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 784
|
20 865,0
|
10
|
-4
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 818
|
19 179,0
|
11
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 781
|
17 398,0
|
12
|
+4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 280
|
17 061,1
|
13
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 911
|
16 383,1
|
14
|
-2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 955
|
16 034,0
|
15
|
-2
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 050
|
14 641,1
|
16
|
-1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 414
|
11 904,0
|
17
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 624
|
8 628,0
|
18
|
-1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 569
|
5 910,2
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и другие ограничения, введенные в столице в связи с распространением COVID-19, до 31 мая. Кроме того, с 12 мая для граждан ввели обязательный “масочный” и “перчаточный” режим на всем транспорте, включая такси, и на всех объектах торговли. В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия, но это не означает отмену режима самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о принятом решении по постепенному выходу из режима введенных в столице ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о “втором этапе смягчения ограничений” антивирусного режима в городе. Указ о послаблениях Сергей Собянин выпустил после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции, рассказал в инстаграме глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении на территории региона “масочного режима”. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что гражданам, находящимся в общественных местах без маски, сначала будут делать замечания. На территории Московской области производятся порядка 3 миллионов медицинских масок в сутки, задача – радикально снизить цены на них, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе. Подмосковье к 18 мая будет готово к постепенному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, заявил глава региона Андрей Воробьев.
Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.
Губернатор Игорь Руденя в Ржеве возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Игорь Руденя отметил, что в День Победы жители Верхневолжья в связи с эпидемиологической ситуацией соблюдали рекомендации и принимали участие в праздничных акциях и мероприятиях онлайн. В День Волги около 10 тысяч мальков стерляди выпустили в акваторию реки в Твери в рамках зарыбления водоемов Верхневолжья, в мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. В Тверской области планируется провести тестирование жителей на антитела к коронавирусу, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В прямом эфире телеканала “Россия 24” губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы, которые интересуют жителей области в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+6), губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+4) и губернатора Смоленской области Алексея Островского (+3).
Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил режим самоизоляции в регионе до особого распоряжения. Рязанская область с 1 июня приступает к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, заявил губернатор Николай Любимов на совещании с главами муниципальных образований.
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
Президент Владимир Путин на онлайн встрече с главой Смоленской области Алексеем Островским поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона.
Главы регионов в мае 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
82 990
|
859 423,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35 172
|
275 879,9
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
17 828
|
203 948,0
|
4
|
+5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
21 885
|
144 931,1
|
5
|
+1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
16 685
|
126 354,9
|
6
|
+2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12 609
|
123 035,2
|
7
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 172
|
110 392,4
|
8
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
25 902
|
109 092,3
|
9
|
+3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
14 609
|
86 303,6
|
10
|
-6
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 072
|
83 692,0
|
11
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 408
|
83 099,4
|
12
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 970
|
78 244,0
|
13
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 601
|
74 963,0
|
14
|
+15
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
7 289
|
62 847,7
|
15
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 601
|
62 496,5
|
16
|
+3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 913
|
61 162,0
|
17
|
+10
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
8 604
|
53 447,7
|
18
|
-2
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
7 504
|
52 754,3
|
19
|
-4
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
9 293
|
51 837,3
|
20
|
+1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 748
|
51 181,2
|
21
|
-1
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 813
|
51 090,2
|
22
|
0
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 346
|
50 569,2
|
23
|
-5
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 586
|
48 447,7
|
24
|
-7
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 796
|
47 707,5
|
25
|
-1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 511
|
42 103,1
|
26
|
+43
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
7 408
|
41 116,1
|
27
|
+3
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 394
|
40 947,1
|
28
|
-5
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
6 020
|
40 786,2
|
29
|
+10
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
9 478
|
40 131,0
|
30
|
+50
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
3 981
|
38 529,1
|
31
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 323
|
38 117,4
|
32
|
+6
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 794
|
36 145,7
|
33
|
+7
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 697
|
35 378,5
|
34
|
0
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 185
|
34 543,6
|
35
|
-9
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 447
|
32 999,2
|
36
|
-5
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 137
|
32 935,0
|
37
|
-12
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 557
|
31 879,1
|
38
|
-10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 142
|
31 649,1
|
39
|
-3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 411
|
31 514,1
|
40
|
+8
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 864
|
29 336,0
|
41
|
+9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 057
|
27 462,2
|
42
|
+9
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 353
|
26 983,3
|
43
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 273
|
26 591,0
|
44
|
+5
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 166
|
24 831,0
|
45
|
-8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 036
|
24 650,5
|
46
|
+1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 687
|
23 938,1
|
47
|
+6
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 224
|
22 747,1
|
48
|
-15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 352
|
22 534,0
|
49
|
+32
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
3 078
|
21 572,0
|
50
|
-9
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 865
|
21 297,4
|
51
|
+9
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 353
|
21 006,0
|
52
|
-6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 784
|
20 865,0
|
53
|
-9
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 818
|
19 179,0
|
54
|
-12
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 035
|
19 022,6
|
55
|
-12
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 366
|
18 978,0
|
56
|
0
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 385
|
17 729,0
|
57
|
+22
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 989
|
17 400,1
|
58
|
-6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 781
|
17 398,0
|
59
|
+12
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 501
|
17 300,9
|
60
|
+12
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 280
|
17 061,1
|
61
|
-4
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 241
|
16 694,2
|
62
|
-8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 911
|
16 383,1
|
63
|
-8
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 955
|
16 034,0
|
64
|
-19
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 001
|
15 674,2
|
65
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 008
|
15 083,0
|
66
|
-2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 003
|
14 649,0
|
67
|
-8
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 050
|
14 641,1
|
68
|
-1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 250
|
14 628,0
|
69
|
-8
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 933
|
14 106,1
|
70
|
-7
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
2 419
|
13 485,0
|
71
|
-5
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 414
|
11 904,0
|
72
|
-4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 601
|
11 901,1
|
73
|
-11
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 279
|
10 535,0
|
74
|
-4
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 856
|
10 040,1
|
75
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 791
|
9 098,0
|
76
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 624
|
8 628,0
|
77
|
-19
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 056
|
8 441,1
|
78
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 092
|
7 870,0
|
79
|
+5
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
858
|
7 710,0
|
80
|
-3
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 160
|
7 111,0
|
81
|
-6
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 683
|
7 024,0
|
82
|
+1
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 316
|
6 712,0
|
83
|
-9
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 569
|
5 910,2
|
84
|
+1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 099
|
5 688,1
|
85
|
-7
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 091
|
4 719,0
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