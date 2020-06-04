Медиарейтинг губернаторов

04.06.2020, 17:13, Новости

Теги: Миронов, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В мае 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 82 990 859 423,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 35 172 275 879,9 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 913 61 162,0 4 +1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 9 478 40 131,0 5 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 323 38 117,4 6 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 6 057 27 462,2 7 +3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 224 22 747,1 8 +6 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 353 21 006,0 9 -2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 3 784 20 865,0 10 -4 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 818 19 179,0 11 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 781 17 398,0 12 +4 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 280 17 061,1 13 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 911 16 383,1 14 -2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 955 16 034,0 15 -2 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 4 050 14 641,1 16 -1 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 414 11 904,0 17 +1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 624 8 628,0 18 -1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 569 5 910,2

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Главы регионов в мае 2020 года: