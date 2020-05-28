950 лет городскому округу город Рыбинск… и 15 лет ему же

28.05.2020, 16:11, Главное

Теги: Администрация, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Праздник

В 2021 году у Рыбинска есть шанс отметить сразу два юбилея – 950-летие и 15-летие муниципального образования городской округ город Рыбинск Ярославской области.

Проект постановления о праздновании 950-летнего юбилея внес в совет депутатов глава города Денис Добряков.

В пояснительной записке к проекту говориться, что учитывая заключение ФГБУ «Российская академия наук» от 22.03.2019 № 2-10007-2172/332 о признании 1071 года датой основания города Рыбинска, администрацией города Рыбинска принято решение о праздновании 2021 году 950-летия городского округа город Рыбинск. Дата праздника – 7 августа.

Официальное названия постановления совета «О праздновании памятной даты – 950-летия городского округа город Рыбинск Ярославской области».

– 15 лет назад, когда был выделен из состава Рыбинского района городской округ, мы и понятия не имели, что в 2021 году будем отмечать его 950-летие,

– отметил Александр Соколов и предложил переименовать памятную дату в «950-летие города Рыбинск» (или «со дня основания»).

Впрочем, с его предложением не согласились представители администрации (по их мнению, в случае смены названия правительство Ярославской области может отказать в финансировании юбилейных мероприятий).

Предполагается, что план основных мероприятий по празднованию будет включать:

– культурно-массовые и спортивные мероприятия;

– научные, образовательные и культурно-просветительные мероприятия, издательская и информационная деятельность;

– ремонт и реставрация культурно-исторических объектов;

– строительство и реконструкция объектов инфраструктуры;

– благоустройство территорий.

Несмотря на высказанные сомнения, что же мы должны отмечать (даже в первом письменном упоминании речь идет не о Рыбинске, а о поселении Усть-Шексна), большинство депутатов не поддержали поправку своего коллеги.

В итоге, постановление о празднике принять не удалось – из 13 присутствующих на очередном заседании депутатов (сейчас их 24) «За» проголосовало только 12. Один – «воздержался».

Историк и один из активных участников рыбинских археологических экспедиций Леонид Иванов считает, что формулировка, предложенная Александром Соколовым, более правильная и полностью вписывается в правовую конструкцию регионального закона о памятных датах.

Напомним, статус городского округа Рыбинск получил с 2006 года, после референдума (состоялся 4 сентября 2005 года) о разделении Рыбинского муниципального района на две самостоятельные административные единицы – город и район.

В письме из РАН, на которое ссылается Денис Добряков, нигде не говориться о «городском округе» – речь идет исключительно об упоминаниях поселений и археологических находках на «территории современного города Рыбинска», которые позволяют считать его «прямым историческим наследником» двух ранее существовавших поселений: Усть-Шексна и Рыбная слобода.

Вопрос о праздновании юбилея был последним в повестке дня. Перед этим депутаты утвердили отчеты по исполнению бюджета, о работе контрольно-счетной палаты и главы города. А вот дополнительный вопрос об организации городского приюта для животных, внесенный Олегом Леонтьевым, рассматривать не стали.