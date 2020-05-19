В Рыбинске начали третий этап выдачи продуктовых наборов школьникам

19.05.2020, 15:33, Новости

Теги: Бюджет, Образование

В Рыбинске началась выдача продуктовых наборов учащимся общеобразовательных учреждений, имеющим право на бесплатное школьное питание.

Мерой социальной поддержки охвачены 6313 детей. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Это будет третий и последний в этом учебном году этап выдачи продуктовых наборов на период дистанционного обучения. Для учащихся по пятидневке учебный период определен с 12 по 22 мая, для учащихся по шестидневному графику – с 12 по 26 мая. Из расчета количества дней и кратности питания ребёнка (завтрак или завтрак+обед) в школе сформировано четыре вида продуктовых наборов, их стоимость составляет 450, 900, 650 и 1300 рублей.

СОШ № 10 к реализации третьего этапа приступила одной из первых. Бесплатное питание здесь получает 191 ученик.

– Мы предварительно обзвонили семьи, уточнили, когда родителям удобнее подойти за пайком, составили свой график, чтобы не допускать скопления. Пункт выдачи организован прямо в фойе с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Персонал в масках, перчатках, те же требования к родителям, забирающим пайки, плюс соблюдение социальной дистанции, – рассказала Жанна Викторова, директор СОШ № 10.

С учетом предыдущих пожеланий родителей учащихся новые наборы состоят из фасованных круп и консервов. На всю продукцию представлены сертификаты качества, отметили в пресс-службе администрации города.