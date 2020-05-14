Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

14.05.2020, 21:20, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года.

В апреле 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 100 085 985 137,4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 38 560 304 383,5 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 15 566 65 333,1 4 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 8 540 42 455,7 5 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 9 981 36 500,2 6 +2 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 4 482 29 973,0 7 +4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 331 28 918,2 8 -2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 146 26 163,2 9 +5 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 401 25 494,9 10 -1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 6 975 24 635,5 11 +2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 804 24 304,1 12 -5 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 778 23 332,8 13 +5 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 5 833 21 041,0 14 -4 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 885 20 401,0 15 -3 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 103 16 380,0 16 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 498 13 359,2 17 -1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 2 428 11 975,5 18 -3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 124 10 899,0

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима для передвижения по городу. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим, действующий в столице. Для контроля за соблюдением водителями автомобилей пропускного режима будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений и ДПС. С 22 апреля в Москве для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты “Тройка”, “Стрелка”, месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать адресный порядок региональной компенсационной доплаты по безработице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима. Во время майских праздников в Московской области усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким умершего депутата регионального парламента Ивана Жукова, у которого был выявлен коронавирус. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире ответил на вопросы о мерах поддержки граждан и экономики в связи с коронавирусом. Игорь Руденя сообщил о возобновлении работы филиалов МФЦ, нотариусов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний и ряда других организаций. Также Игорь Руденя заявил, что акция по раздаче многоразовых защитных масок жителям региона будет продолжена. Игорь Руденя сообщил, что власти Тверской области продлили автоматическое получение соцподдержки до 1 октября этого года. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что Тверская область получила второй транш из федерального бюджета на выплаты медицинским сотрудникам, которые работают в сложных условиях борьбы с коронавирусом.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+5), губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (+5) и губернатора Брянской области Александра Богомаза (+4).

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве в Воронеже быстровозводимого инфекционного центра. Поручение было дано во время онлайн-встречи Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил перенаправить федеральные средства, выделенные региону на строительство акушерского корпуса, на строительство нового инфекционного корпуса в детской областной больнице.

СМИ сообщали, что по решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.

Главы регионов в апреле 2020 года: